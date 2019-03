Roma | l’appello del padre del pittore morto dopo l’aggressione in strada | ‘Chi sa parli’

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) “Nessuno vuol parlare, eppure in quartiere lo sanno benissimo chi è stato ad ucciderlo”. Filomeno, l’anzianodi Umberto Ranieri, chiede ai testimoni di farsi avanti. Era arrivato da Paglieta, il paese in provincia di Chieti dove il55enne era nato, per assistere il figlio che però, purtroppo, non ce l’ha fatta. L'artista è deceduto mercoledì mattina,tre giorni di ricovero in coma irreversibile, nel reparto di terapia intensiva all’ospedale San Giovanni di. Vi era stato trasportato nella serata di domenica,essere stato aggredito a largo Preneste da cinque ragazzi che sono fuggiti, non appena hanno capito la gravità del loro gesto. Secondo la testimonianza dei due sudamericani presenti al momento del massacro, non ci sarebbe stata una lite vera e propria, ma tutto sarebbe avvenuto nel giro di pochi attimi.un breve scambio di parole, uno dei giovani ...

