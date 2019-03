Ragazzi Down baristi per un giorno : ANSA, - CAGLIARI, 21 MAR - Ottavio ha 45 anni, parla solo il sardo, non è quasi mai uscito dalla sua casa. La madre, non vedente, fino a quando era in vita trascorreva i pomeriggi con lui seduta, ...

«Non siamo eterni Ragazzi e vogliamo diritti» - al via in tutta Italia il DownTour : Nicolò, Serena e le altre persone con sindrome di Down, circa 40mila nel nostro Paese, vorrebbero vivere la loro vita come gli altri, a scuola, nel mondo del lavoro, nel tempo libero, nelle relazioni ...

Padova - la vita in appartamento da soli dei Ragazzi Down : «Casa - lavoro - amici. È una conquista speciale» : Padova Marco cucina per tutti, la sua pasta al pesto è leggenda. Elena adora ballare, ha fatto parte del musical Grease. Valentina ama i romanzi, ma le piace anche prendersi cura degli amici: è lei ...

Roma - furto alla Locanda dei Girasoli gestita dai Ragazzi Down : La Locanda dei Girasoli , il ristorante in cui lavorano 12 ragazzi Down e altri 6 dipendenti, nel pomeriggio di qualche giorno fa, ha subito un furto. Qualcuno, ancora non identificato, si è ...

Emma canta con due Ragazzi con la sindrome di Down - il post su Facebook : 'Votano Pd' : Sabato sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di "C'è posta per te", il programma di Maria De Filippi in cui è stata ospite Emma Marrone. La cantante salentina ha fatto una sorpresa a due suoi fan affetti dalla sindrome di Down, gli ha fatto alcuni regali e ha cantato insieme a loro. Sul web, sono apparsi alcuni commenti critici, questa volta non per la cantante salentina che aveva gridato di aprire i porti, durante ...

