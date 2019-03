L’Inter torna in Asia | tournée in Oriente nell’estate 2019

‘Caso Icardi’ – Tutto risolto tra Mauro e L’Inter? L’attaccante argentino torna ad allenarsi col gruppo : Inter-Icardi: torna il sereno alla Pinetina. Mauro torna ad allenarsi col gruppo Icardi è tornato a lavorare col gruppo. Fermo dal 13 febbraio dopo aver perso la fascia di capitano, l’attaccante argentino questa mattina ha effettuato l’allenamento con i compagni ad Appiano Gentile. Dopo aver effettuato il riscaldamento col resto della squadra, il bomber sudamericano ha successivamente iniziato un lavoro personalizzato con un ...

Dopo il derby Icardi torna alL’Inter e parte dalla panchina : Icardi torna ad Appiano Dopo 36 giorni in cui l’attaccante argentino non si era allenato con l’Inter. Ma come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport “tornare ad allenarsi con la squadra, non significa automaticamente anche tornare in campo. Sono troppe le variabili in gioco per dare tutto per scontato”. Icardi infatti incontrerà oggi solo una parte dei compagni, molti sono in ritiro con le Nazionali, ...

Domani Icardi torna ad allenarsi con L’Inter : Finita la telenovela È finita la telenovela Icardi-Inter. Trentacinque giorni dopo, Mauro Icardi torna ad allenarsi in gruppo. È la decisione presa di comune accordo tra la società nerazzurra e il calciatore. Ufficialmente sono finite le cure al ginocchio del centravanti argentino. Decisivo, con ogni probabilità, il derby vinto 3-1 senza di lui. Addio alle esternazioni social di Wanda Nara e alle dichiarazioni fintamente rassicuranti di ...

Ufficiale - il Milan torna alL’International Champions Cup : Milan ICC 2019 – Con un tweet apparso sul sito Ufficiale della competizione, l’International Champions Cup ha confermato la partecipazione del Milan alla prossima edizione del torneo, che si svolgerà nell’estate del 2019. I rossoneri saranno dunque presenti alla manifestazione organizzata da Relevent, e il 27 marzo saranno rivelati i loro avversari e le città […] L'articolo Ufficiale, il Milan torna all’International Champions ...

L’Inter vince il derby e torna al terzo posto : +2 sul Milan : Spalletti manda in crisi Gattuso. Nel posticipo della 28.ma giornata, l’Inter trionfa nel derby della Madonnina e torna al terzo

L’Inter ha vinto il derby di Milano ed è tornata terza in classifica : L’Inter ha battuto 3-2 il Milan nel 192esimo derby di Milano, posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Data sfavorita in partenza, con due titolari assenti e un centrocampo non in piena forma, l’Inter ha saputo comunque disputare una

Mauro Icardi e L’Inter sono tornata a parlarsi - la svolta : Mauro Icardi e l’Inter sono tornati a parlarsi. Chissà che non sia un segno del destino, se è vero che Eintracht in tedesco vuol dire armonia.L’Europa toglie, l’Europa dà: Vienna era stata la tappa dello strappo, Francoforte indirettamente segna l’inizio della fine, della fine del tunnel s’intende.Con l’aiuto di un interprete, nel senso lato del termine, e con un risultato che apre scenari fino a ieri mattina impensabili: già domani il fu ...

Juventus - Conte potrebbe tornare. L’Inter pensa ad Allegri : Juventus, Conte l’idea per l’estate – Clamoroso intreccio di allenatori quello che potrebbe rivoluzionare le panchine di Juventus e Inter, nella prossima estate. Le voci di un divorzio a fine stagione tra la Juventus e Massimiliano Allegri si fanno sempre più insistenti: il tecnico toscano se fallirà l’appuntamento con la Champions League sarebbe il primo […] L'articolo Juventus, Conte potrebbe tornare. ...

O’Live ritorna l’1 marzo su ORadio con Savio Buonomo DJ - L’Intervista : “Faccio ciò che amo senza direzioni precise” : Savio Buonomo DJ sarà il protagonista del primo appuntamento di marzo di O'Live, il live show di ORadio che per due venerdì al mese ospita un'ora di esibizione di DJ e produttori di musica elettronica del panorama underground. L'1 marzo alle 17:30 sulla pagina Facebook di Optimagazine e su ORadio il giovane produttore e DJ di Crispano (Napoli) porterà la sua musica per un'ora di intrattenimento. Con fierezza Savio Buonomo, che un tempo si ...

Il tour ATP torna in Italia? Monza ci prova con un torneo sull’erba alL’Interno dell’Autodromo di F1 : torneo ATP di Monza? L’idea c’è ed anche la candidatura per la disputa all’interno dell’Autodromo di gare sull’erba di preparazione a Wimbledon La novità è di quelle esaltanti per il tennis italiano. Dopo 15 anni dall’ultima edizione del torneo di Milano, potrebbe essere aggiunto al tour ATP un nuovo torneo in Italia ad accompagnare gli Internazionali di Roma. Secondo la Gazzetta dello sport però, non si ...

Lautaro Martinez segna - L’Inter torna a Milano con tre punti : Missione compiuta. L’Inter torna da Vienna con una vittoria per 1 a 0 in casa del Rapid nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, risultato positivo in vista del ritorno in programma giovedì 21 febbraio a Milano.Decisivo come a Parma El Toro Lautaro Martinez, che sul finire del primo tempo conquista e trasforma il calcio di rigore che determina la partita.Primo Tempo Rapid Vienna – InterLa gara prende il via ...

O’Live ritorna il 15 febbraio su ORadio con i Pyramiden - L’Intervista : “Siamo la fusione tra analogico e digitale” : Il duo Pyramiden, progetto crossover che spazia dalla dub techno all'ambient fino a sfiorare il big beat, riapre l'appuntamento con O'Live, il live show di ORadio in onda per due venerdì al mese per portare un'ora di esibizione dal vivo di DJ e produttori di musica elettronica del panorama underground. Il 15 febbraio il live set inizierà alle 17:30 e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Optimagazine e sul sito ufficiale. I ...

Aldo - totalmente cieco - torna a vedere in 24 ore : L’Intervento record è durato 2 ore a Milano : torna a vedere in 24 ore: l’intervento record è durato 2 ore a Milano di Zeina Ayache Aldo era totalmente cieco e dopo l’operazione record a cui si è sottoposto… L'articolo Aldo, totalmente cieco, torna a vedere in 24 ore: l’intervento record è durato 2 ore a Milano proviene da Essere-Informati.it.

Vrsaljko pronto per L’Intervento - torna disponibile Keita : Sime Vrsaljko ha deciso dove e quando operarsi al ginocchio sinistro, Keità intanto torna disponibile.Il croato, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid, finirà sotto i ferri la settimana prossima, tra martedì e mercoledì, ad Anversa, in Belgio: il ginocchio lo tormenta dal Mondiale ma decisivo è stato l’infortunio in Nations League dell’11 settembre, nel match con la Spagna.Il futuro di Vrsaljko lontano da MilanoIl 27enne esterno sarà operato ...