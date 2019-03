Le startup in Italia hanno un problema con i loro siti internet

Le startup italiane più innovative si raccontano in tv con B Heroes : Le startup innovative del Paese tornano in televisione, protagoniste della docu-serie B Heroes su Sky Uno. Per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì,, alle 18,50, le telecamere della ...

Le startup sfondano quota 10mila in Italia. E fatturano 1 miliardo : L’ecosistema delle startup in Italia è in costante crescita. E nel 2019 per la prima volta superano le 10mila unità quelle registrate e censite da Infocamere. Alla fine del 2018 il fatturato complessivo riportato dalle piccole e medie imprese innovative allora iscritte – circa 9.690 – si aggirava attorno a un miliardo di euro. Da un punto di vista geografico, sono soprattutto Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna a registrare i numeri più alti di ...

Per la prima volta in Italia ci sono più di 10.000 startup : Le startup iscritte al registro delle imprese hanno superato per la prima volta quota 10.000. Sul sito del registro oggi risultano 10.028 startup. Già nell'ultimo report pubblicato da Infocamere a ...

Bus “scomponibili” e a guida autonoma - la startup italiana Next conquista Dubai | : La Next Future Transportation firma un progetto che si basa su moduli in grado di assemblarsi, dividersi e spostarsi autonomamente a seconda dei flussi di passeggeri

Trentino capitale delle startup italiane «Coccoliamo le aziende che crescono» : Purtroppo, anche se a molti la cosa non piace, la nostra è ancora un'economia che gira molto intorno all'auto: ci sono quelli che le producono, poi i riparatori, i fornitori di servizi vari, ecc. E, ...

startup - boom di operazioni in Italia : oltre 600 milioni di investimenti - +157% - : MILANO - Tra sovranismi e protezionismi commerciali, la rete di giovani società Italiane che va generalmente sotto il cappello di Startup cresce e attrae attenzioni, e soprattutto denari, dall'estero. ...

Una startup italiana crea tessuti con gli scarti dell’uva : Uva (Getty Images) Dell’uva non si butta via niente. Dalla spremitura si produce non solo il vino, di cui l’Italia è il più grande produttore mondiale, con 55,8 milioni di ettolitri nel 2018 (+21% sul 2017). Anche gli scarti possono avere vita autonoma. Bucce, semi, raspi hanno grande potenziale. Potenziale che è stato colto dalla startup Vegea. Che ha ideato e brevettato un processo innovativo e sostenibile per trasformare la ...

Il boom delle startup italiane nella tecnologia applicata alla salute : La tecnologia apre scenari che un tempo erano inimmaginabili e lo fa anche nel settore sanitario, in cui tante startup italiane continuano a puntare per ridare slancio e nuove opportunità all'intero comparto. Dall'app che aiuta i pazienti, ma anche i familiari, a gestire le terapie farmacologiche interfacciandosi direttamente con i medici e i farmacisti, al drone ‘salvavita' che trasporta emocomponenti da un ospedale all'altro, passando al ...

Antonio Ghezzi - Politecnico Torino - : «L'ecosistema italiano delle startup è ridicolo»

Incubatori e startup crescono anche in Italia. Ma di etica - CSR e impatti sociali se ne infischiano

La startup italiana venduta al più grosso mercato al mondo di criptovalute : Che è una buona notizia, quasi sempre nel mondo dell'economia digitale, dove in genere si creano campioni, non piccole e medie imprese.

Da Bologna alla Silicon Valley d'Asia - una startup italiana è diventata leader nel mondo : Da neo laureata in Economia aziendale a Bologna, nel 2001, avendo sviluppato l'interesse per il marketing e i beni di largo consumo, scrive a Ferrero, Barilla, Procter&Gamble. La prendono in Ferrero ...

4 storie di startup italiane che hanno cercato fortuna a Londra : Il Tower Bridge a Londra (Pixabay) Le difficoltà dell’ecosistema italiano, la presenza di minori opportunità di investimento, un mercato non ancora pronto, leggi inesistenti o superate, hanno spinto alcuni connazionali ad aprire direttamente le loro startup all’estero. In Gran Bretagna la situazione è particolarmente interessante per certi tipi di business. Che trovano un ambiente ricettivo e fondi interessati a supportare lo ...