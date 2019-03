La sindaca Raggi dice che si va avanti

La sindaca Raggi : 'Simpatizzo per la Lazio - ho esultato al derby. Stadio? Aspetto le proposte' : 'A casa Severini-Raggi di calcio ne parliamo quando la Lazio vince, quindi spessissimo'. Esordisce così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ospite della trasmissione 'Quelli che hanno portato il ...

Sgarbi non si stupisce per il "W Garibaldi" cancellato : “Raggi è sindaca a sua insaputa” : Roma. “Mi trovo a Roma a una mostra del pittore Armando Spadini, che è espressione di un grande momento di cultura che era stato rimosso. Mentre quelli del comune distruggono, c’è chi conserva”, dice Vittorio Sgarbi con un fondo di spiritosa amarezza. Per il critico d’arte, “quelli” hanno un’identit

La sindaca Raggi preferisce la settimana bianca all'impegno contro la violenza sulle donne : L'esempio emblematico di questa politica risale al 17 maggio scorso, quando fu emanata una mozione del Movimento Cinque Stelle , approvata dal Comune di Roma, per riappropriarsi della sede della ...

Formula E - il 13 aprile il circus torna a Roma : la sindaca Raggi raddoppia lo spettacolo : La sindaca Raggi ha fatto sapere sui social che lo spettacolo della Formula E a Roma quest’anno raddoppierà “È iniziato il countdown il 13 aprile torna in Italia il Campionato ABB FIA Formula E. Roma è pronta ad accogliere i bolidi elettrici che si sfideranno sul circuito cittadino dell’Eur” Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Quest’anno – aggiunge – lo spettacolo ...

Roma - la sindaca Raggi : “Contenta che Salvini abbia accolto il mio appello per il daspo ai tifosi violenti” : Roma, la sindaca Raggi: “Contenta che Salvini abbia accolto il mio appello per il daspo ai tifosi violenti, ci vedremo a breve. Non è possibile che ad ogni partita internazionale la città debba prepararsi a scenari apocalittici. Bisogna tagliare qualunque connessione tra tifosi e barbari. Anche quei turisti che si permettono di fare quel che vogliono a Roma devono essere puniti. Derby di Roma la sera? Non mi preoccupa assolutamente”. Sulla ...

La Lazio ‘rimanda’ la sindaca Raggi : “meglio spostare la visita a dopo il derby” : Lazio, la visita della sindaca Raggi fissata per giovedì verrà slittata a dopo il derby contro la Roma “Era stata fissata una visita ufficiosa della sindaca Raggi a Formello giovedì per consegnare una maglia al suo bambino. Per non alimentare polemiche prima del derby, credo sia opportuno annullare questa visita in via ufficiosa e fissarne una ufficiale per la ristrutturazione del centro sportivo a Formello. Per par condicio credo ...

Lazio - 'raggi' di polemica : proteste per la presenza della sindaca all'apertura della sede della Roma : Occhio al malocchio, ma anche al governo. A Formello sono convinti da tempo che dall'alto spingano la Roma in Champions. Adesso approfittano che la Raggi e Conte siano a modo loro usciti allo scoperto.

Roma - Totti 'inaugura' la nuova sede : 'È giusto chiamarla casa'. Presenti il premier Conte e la sindaca Raggi : Si è svolta a via Tolstoj l'inaugurazione della nuova sede della Roma dove saranno collocati tutti gli uffici del club tranne quello sportivo che resterà al Fulvio Bernardini di Trigoria . Oltre allo ...

Cara sindaca Raggi - va bene la cittadinanza a Ezio Bosso ma per i disabili Roma fa poco : Gentilissima sindaca di Roma Virginia Raggi, mi chiamo Luca Faccio e mi occupo di tematiche socio-politiche con particolare attenzione alla disabilità. Mi fa molto piacere che lei abbia firmato l’Ordinanza attraverso la quale viene assegnata la cittadinanza onoraria al mitico Ezio Bosso, persona splendida e grande guerriero. Dalle interviste che ho visto traspare quanto lui ami la vita e quanto si batta per le cose concrete. Io, però, mi ...

Campidoglio : sindaca Raggi revoca Consiglio di amministrazione Ama : Roma, 18 feb., askanews, - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza con cui si dispone la revoca per giusta causa del Consiglio di amministrazione di Ama Spa, la municipalizzata che ...

La sindaca Raggi revoca il cda dell'Ama - via l'ad Bagnacani : Roma, 18 feb., askanews, - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza con cui si dispone la revoca per giusta causa del Consiglio di amministrazione di Ama Spa, la municipalizzata che ...

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha revocato l’intero Cda di Ama - l’azienda municipale che si occupa della raccolta dei rifiuti : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un’ordinanza di revoca dell’intero Consiglio d’amministrazione di Ama, l’azienda municipale che si occupa della raccolta dei rifiuti, compreso l’amministratore delegato Lorenzo Bagnacani. La revoca, riporta ANSA, è stata decisa durante una riunione della

Roma - manifestazione No Tmb Salaria. Dopo l’incendio torna la protesta : “La sindaca Raggi chiuda per sempre l’impianto” : “Dopo l’incendio dello scorso dicembre, il Tmb di via Salario va chiuso definitivamente e l’area deve essere subito riqualificata. Non si può più perdere altro tempo”. È quanto afferma Stefano Pedica del Pd che ha partecipato alla manifestazione contro il Tmb organizzata dai cittadini. “Dopo anni di puzza e il maxi incendio, è ora di dire basta – aggiunge Pedica – I cittadini hanno bisogno di vedere atti ufficiali ...

Roma - minisindaca M5s vs Virginia Raggi/ "Si appropria del nostro lavoro - scorretta" : minisindaca M5s Monica Lozzi attacca Virginia Raggi: 'si appropria del nostro lavoro, il Comune è sempre scorretto'. Dura critica alla sindaca grillina