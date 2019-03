Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) In casasembra giungere finalmente a conclusione ilrelativo a Mauro. Un mese e mezzo fa è stata tolta la fascia di capitano al centravanti argentino e da allora questi non è più sceso in campo, saltando anche sfide cruciali per la stagione come il match contro l'Eintracht Francoforte in Europa League e il derby di Milano contro il Milan in campionato. Un ritorno in campo che, però, sembra sempre più immediato. Maurito, infatti, sembra possa tornare ad allenarsi in gruppo tra oggi e domani, ponendo fine ad ogni tipo di polemica. Il prossimo step, poi, ci sarà dopo la sosta con il ritorno tra i convocati per la sfida di campionato contro la Lazio, in programma domenica 31 marzo alle ore 20:45.conNei giorni scorsi si era sottolineato come per sbloccare questa situazione dovesse esserci solo l'vento del presidente, Steven. E ...

PoisonBlack77 : Ieri sera Biasin ha detto che Barella - Inter è più di un'ipotesi ?? #Fiuuuu grazie Beppone - ArmandoAreniell : Inter, Biasin rivela: 'Caso Icardi, decisivo l'incontro con Zhang' - MarcoStephan92_ : Per Biasin invece pare ci sia più di qualcosa per Barella-inter, per lui arriva -