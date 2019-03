Il mago della techno Jeff Mills torna a Roma

UFC – Khabib Nurmagomedov al Meazza per Milan-Inter : “il miglior Derby della storia del calcio - che spettacolo” [FOTO] : Anche la stella UFC Khabib Nurmagomedov presente al Meazza per il Milan-Inter: il fighter daghestano emozionato nel vedere il Derby dal vivo Il Derby della Madonnina è una delle partite più importanti del calcio mondiale. Nessuna città può vantare una stracittadina con due squadre così blasonate come Milan e Inter, caratteristica che rende il match fra i due team prestigioso e imperdibile. Sono tantissimi i volti noti che, in occasione del ...

Vittorio Brambilla - il mago della pioggia : Vittorio Brambilla, il mago della pioggia – di Walter Consonni ed Enzo Mauri – Giorgio Nada Editore, 2019 – Formato: 14×22 cm – Pagine 360 – Foto: centinaia in b/n e a colori – Cartonato con sovracoperta – Testo: italiano – Collana: Grandi corse su pista, strada e rallies – Prezzo: 28 euro; 23,80 euro […] L'articolo Vittorio Brambilla, il mago della pioggia sembra essere il primo ...

MotoGp – Il ‘mago della Clinica Mobile’ festeggiato dai suoi piloti : omaggi e commozione per il dottor Costa [VIDEO] : Il dottor Claudio Costa celebrato in una splendida serata presso La Porta Restaurant di Bologna dai ‘suoi’ piloti: emozione e festeggiamenti per ‘Il Mago della Clinica Mobile’ Nello splendido scenario del La Porta Restaurant di Bologna, è stata celebrata la figura del dottor Claudio Costa, una vera e propria colonna portante della MotoGp. ‘Il Mago della Clinica Mobile’, il dottore che si è occupato per ...

Sanremo 2019 - mago Forest ospite della finale : Mago Forest torna sul palco dell'Ariston. Il comico siciliano, tra gli ospiti della serata finale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019, era intervenuto già lo scorso anno in occasione della seconda serata del concorso. Richiamato a rapporto dal direttore artistico Claudio Baglioni, il conduttore intratterrà il pubblico con la sua proverbiale ironia.Mago Forest, nome d'arte di Michele Foresta, è tra i figli artistici di ...

Nayib Bukele - il mago della rete - nuovo presidente del Salvador : L'ex sindaco di San Salvador Nayib Bukele ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali del più piccolo stato del centro America ottenendo, al momento in cui scriviamo, il 53,75 per cento dei voti. A distanza, col 31,56 per cento, lo seguono Carlos Calleja, imprenditore della più grande catena di supermercati, dell'Alianza por un Nuevo País, la cui anima era la formazione di destra Arena; e il rappresentante del FMLN ...

Taylor Mega eliminata dall’Isola dei Famosi 2019 tra le rivelazioni sulla droga e il lancio di mago Otelma della Cipriani (video) : Un'altra serata al top per L'Isola dei Famosi 2019 che quest'anno è partita alla grande e continua a tenere alti i ritmi. Concorrenti che vanno, altri che vengono e poi la prima eliminazione dell'edizione quella di Taylor Mega che, sbagliando i suoi calcoli, lascia il programma alla prima settimana. La sua bellezza, i gossip e i pettegolezzi non l'avevano fatta partire con il piede giusto se a questo sommiamo il fatto che lei stessa si è scavata ...

Squalifiche Nurmagomedov e McGregor : ecco la decisione della Nevada State Athletic Commission dopo UFC 229 : La Nevada State Athletic Commission ha preso la sua decisione in merito ai fatti di UFC 229: ecco l’ammontare delle Squalifiche di Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor Khabib Nurmagomedov applica una neck krank su McGregor che cede, finisce il main event di UFC 229, il fighter daghestano prima festeggia, poi scavalca la gabbia e si lancia sul team dell’irlandese. Si genere un parapiglia con Zubaira Tukhugov che entra nella ...