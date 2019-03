Locri - Scoperta Evasione fiscale da 10 mln di euro : M axi evasione fiscale i n provincia di Reggio Calabria. E' quanto scoperto dai finanzieri del Gruppo di Locri che hanno denunciato alla Procura i legali rappresentanti di due società operanti nel ...

Evasione fiscale milionaria su auto di lusso - 835 truffati : Un'Evasione fiscale milionaria, immatricolazioni fraudolente nel commercio on-line di auto di lusso e 835 persone truffate in 18 regioni. Ei' quanto scoperto nell'ambito dell'operazione "Cars lifting" condotta dalla GdF di Pordenone e dalla Polizia Stradale di Udine. Nelle scorse ore sono stati eseguiti arresti e ingenti sequestri di immobili e valori in tutt'Italia. Decine gli indagati. I dettagli dell'inchiesta verranno resi noti alle 10, in ...

Scoperta Evasione fiscale da 10 mln : ANSA, - LOCRI, REGGIO CALABRIA,, 21 MAR - Una maxi evasione fiscale da oltre 10 milioni di euro è stata Scoperta dai finanzieri del Gruppo di Locri che hanno denunciato alla Procura i legali ...

Evasione fiscale su auto di lusso - 835 truffati in tutta Italia : Un'Evasione fiscale milionaria, immatricolazioni fraudolente nel commercio online di auto di lusso e 835 persone truffate in 18 regioni. È quanto scoperto nell'ambito dell'operazione "Cars lifting" condotta dalla GdF di Pordenone e dalla Polizia Stradale di Udine. Nelle scorse ore sono stati eseguiti arresti e ingenti sequestri di immobili e valori in tutt'Italia. Decine gli indagati.

Evasione fiscale milionaria - immatricolazioni fraudolente nel commercio on-line di auto di lusso e 835 persone truffate in 18 regioni : Un'Evasione fiscale milionaria, immatricolazioni fraudolente nel commercio on-line di auto di lusso e 835 persone truffate in 18 regioni: sono i numeri dell' operazione "Cars lifting" condotta dalla GdF di Pordenone e dalla Polizia Stradale di Udine. Nelle scorse ore sono stati eseguiti arresti e ingenti sequestri di immobili e valori in tutt'Italia. Decine sono gli indagati.

La fattura elettronica aiuta a sconfiggere l'Evasione fiscale? : Bloccati oltre 680 milioni di falsi crediti Iva grazie all'incrocio delle informazioni della e-fattura. Incassati nel 2018 16 miliardi, l'11% in più

La fattura elettronica aiuta a sconfiggere l’Evasione fiscale? : (Foto: istock) La fattura elettronica sta dando i suoi frutti nella lotta all’evasione fiscale. È quanto emerge dai dati del ministero di Economia e finanza e dell’Agenzia delle entrate che monitorano l’andamento della e-fattura introdotta all’inizio del 2019. Nonostante qualche iniziale disagio e i problemi più tecnici dei primi giorni, in poco più di due mesi sono stati registrati circa 350 milioni di fatture elettroniche emesse da quasi ...

Troppi contanti nei negozi cinesi - l’ipotesi della maxi Evasione fiscale : Il titolare di due supermarket nell’Imperiese ha versato 49 milioni “cash”, facendo insospettire la guardia di Finanza

Bollo auto 2019 : sanzioni Evasione fiscale - gli eredi non devono pagare : Bollo auto 2019: sanzioni evasione fiscale, gli eredi non devono pagare Una delle più frequenti controversie in merito di imposte è se queste possano ricadere sugli eredi di un debitore deceduto. Prendiamo come esempio il Bollo auto 2019, e le relative sanzioni e interessi moratori che si applicano dopo la mancata ricezione delle notifiche di pagamento. L’imposta del Bollo auto, con tutto il suo carico di supplementi, andrà a ricadere sugli ...

Livorno - vice-prefetto Daveti condannato a 4 anni e 8 mesi. Era stato arrestato a maggio per Evasione fiscale e frode : L’ex viceprefetto di Livorno, Giovanni Daveti, è stato condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi di reclusione con rito abbreviato. Daveti, che era reggente dell’ufficio distaccato dell’isola d’Elba, era finito in carcere il 31 maggio scorso per una serie di reati tra cui associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale, frode sulle accise, contrabbando, evasione di diritti doganali e falso in documenti ...

Evasione fiscale - sequestrati 2 - 7 mln di euro a società campana : Beni per 2.7 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Nola a società che si occupa di commercio di tessuti, abbigliamento

Moto - Max Biaggi accusato di Evasione fiscale : l’ex pilota rischia un anno di carcere : L’ex pilota italiano è indagato di aver evaso diciotto milioni di euro, il pm Olivo ha chiesto la condanna ad un anno di reclusione Brutte notizie per Max Biaggi, l’ex pilota italiano è stato accusato di evasione fiscale per non aver dichiarato 18 milioni di euro. A renderlo noto è il ‘Corriere della Sera’, che sottolinea come il pm Giuseppe Olivo abbia chiesto una condanna di un anno di reclusione, considerando che ...

Importazione olio lubrificante ed Evasione fiscale : 34 indagati e sequestrati 6 milioni : Roma – Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale capitolino, avente ad oggetto il patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile a 16 societa’ e 23 persone, per un ammontare di oltre 6 milioni di euro. Nei confronti di queste ultime e di altri 11 soggetti – per un totale di 34 indagati ...

Evasione fiscale - talpa Falciani lancia criptovaluta contro le frodi : Nel 2009 Falciani, tra i whistleblower più ricercati al mondo, ha rivelato le informazioni su oltre 130.000 conti correnti svizzeri appartenenti a presunti evasori fiscali nei rispettivi paesi d'...