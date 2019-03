De Vito | Mezzacapo | ' Niente tangenti | solo compensi'

Arresto di De Vito - Mezzacapo si difende : "Nessuna tangente - solo compensi" : Camillo Mezzacapo , interrogato a Regina Coeli dal gip, ha respinto le accuase: "Non ho percepito nessuna tangente , ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si ...

Arresto De Vito - parla Mezzacapo : "Non erano tangenti - solo compensi" : Camillo Mezzacapo davanti al Gip interrogato sul caso di corruzione che ha portato all'Arresto di Marcello De Vito, presidente pentastellato della giunta capitolina ha risposto: "Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione". "La mia era solo un'attività di natura professionale e non ci sono mai state ...