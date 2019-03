Cosa avrei fatto io a 13 anni su quello scuolabus

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) Penso a me a 13, mentre ho le cuffie salde alle orecchie e ascolto l'audio della chiamata di Adam al 112. Ascolto la sua voce, la fermezza lucida con cui riesce ad articolare la richiesta di aiuto, l'educazione che non lascia il posto al panico. Chiama "signore" l'operatore del 112 al quale chiede disperatamente di salvarlo. Gli dà del "lei", mentre intorno i compagni urlano, certi di andar incontro alla morte.Ascolto Adam, penso a me a 13e rimango gelata. M'immedesimo al punto da sentir io stessa il bisogno di allertare qualcuno, ma le parole s'incastrano in gola, strozzate da una paura che è distante, infondata. Non ho più 13e non c'ero io su quel bus dirottato da Ouesseynou Sy. Se così fosse stato, se avessiparte di quella scolaresca, non credoavuto lo stesso coraggio di sfidare una minaccia più grande di me, per ...

