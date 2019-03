Toscana Divieto Assoluto di Abbruciamento

retemeteoamatori

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La regioneconsiderato l’attuale rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle cattive condizioni climatiche, ha emesso ildidi residui vegetali agricoli e forestali dal 21 al 31 marzo su tutto il territorio regionale.E’ pertanto vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.In caso di mancata osservanza delle norme di prevenzione, saranno applicate pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia.Cosa è il Rischio Incendio e il Fire Weather Index → Leggi QUIIn caso di incendio e in presenza di un principio di incendio, anche se di modesta entità, avvisare sempre con tempestività ...

