Thales Alenia Space | pronto involucro primo Airlock commerciale ISS

Thales Alenia Space : partito il progetto di telecomunicazione satellitare per il Nepal : L’autorità delle telecomunicazioni del Nepal e Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 %) e Leonardo (33 %), hanno siglato oggi un accordo grazie al quale Thales Alenia Space realizzerà il sistema nazionale per le telecomunicazioni satellitari del Nepal. Questo accordo segue la Lettera di intento siglata lo scorso 5 Marzo, a Parigi dall’ Onorevole Ministro della Comunicazione e Informatica del Nepal, Gokul Prasad Baskota e dall’ ...

Thales Alenia Space : Successo prima piattaforma tutta elettrica : Roma, 1 mar., askanews, - Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales, 67 %, e Leonardo, 33%,, ha annunciato oggi che la piattaforma e il payload del satellite di Telecomunicazioni KONNECT di ...

Milestone chiave per la prima piattaforma completamente elettrica di Thales Alenia Space : assemblato con successo il satellite KONNECT di Eutelsat : Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67 %) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi che la piattaforma e il payload del satellite di Telecomunicazioni KONNECT di Eutelsat sono stati assemblati con successo. KONNECT è il primo satellite ad utilizzare la nuova piattaforma Spacebus Neo completamente elettrica. La piattaforma Spacebus Neo è caratterizzata da numerosi elementi innovativi: Controllo termale altamente innovativo e Potenza di ...

Milestone chiave per la prima piattaforma completamente elettrica di Thales Alenia Space : assemblato con successo il satellite KONNECT di Eutelsat : Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67 %) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi che la piattaforma e il payload del satellite di Telecomunicazioni KONNECT di Eutelsat sono stati assemblati con successo. KONNECT è il primo satellite ad utilizzare la nuova piattaforma Spacebus Neo completamente elettrica. La piattaforma Spacebus Neo è caratterizzata da numerosi elementi innovativi: Controllo termale altamente innovativo e Potenza di ...

Thales Alenia fornirà strumentazioni tlc per la NASA : PACE è una missione sponsorizzata dalla divisione Scienza della Terra della NASA per rispondere ai cambiamenti climatici e ambientali , che si occuperà di raccogliere misurazioni radiometriche e ...

Thales Alenia fornirà strumentazioni tlc per la NASA : Thales Alenia , joint venture fra la francese Thales , al 67%, e Leonardo , al 33%,, si è aggiudicata due contratti con la NASA per la fornitura di strumentazioni per le telecomunicazioni. Più in ...

Thales Alenia Space fornitore tlc missioni PACE e WFIRST di Nasa : Roma, 25 feb., askanews, - La National Aeronautics and SPACE Administration, Nasa, Goddard SPACE Flight Center, GSFC, ha assegnato due contratti a Thales Alenia SPACE, JV Thales 67% e Leonardo 33%, ...

Thales Alenia Space fornirà strumentazione tlc per missioni Nasa : Roma, 25 feb., askanews, - La Nasa ha assegnato due contratti a Thales Alenia Space, joint venture tra Thales, 67%, e Leonardo, 33%,, relativi alla consegna dei transponder e degli amplificatori di ...

Thales Alenia Space fornirà la strumentazione chiave per le telecomunicazioni per le missioni PACE e WFIRST della NASA : La National Aeronautics and SPACE Administration (NASA) Goddard SPACE Flight Center (GSFC) ha assegnato due contratti a Thales Alenia SPACE, JV Thales 67% e Leonardo33%, relativi alla consegna dei Transponder e degli Amplificatori di tubi ad onda progressiva ( Travelling Wave Tube Amplifiers ) per le missioni PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) e WFIRST (Wide Field InfraRed Survey Telescope). PACE è una missione di continuità ...

LeoStella inaugura uno stabilimento per la produzione di smallsat all’avanguardia - un progetto congiunto Thales Alenia Space e Spaceflight Industries : LeoStella, la rivoluzionaria società di progettazione e produzione di smallsat, ha annunciato oggi l’inaugurazione ufficiale del suo sito di produzione a Tukwila, nello stato di Washington. La società è una joint venture Thales Alenia Space, joint venture Thales (67 %) e Leonardo (33 %), e Spaceflight Industries con sede a Seattle. Nata a Marzo 2018, LeoStella ha sviluppato un sito di produzione di smallsat all’avanguardia a basso costo e su ...

La costellazione Iridium® NEXT realizzata da Thales Alenia Space è ora completa in orbita : La costellazione Iridium NEXT, sviluppata e realizzata da Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), a capo di un consorzio industriale, è ora interamente operativa. A seguito degli 8 lanci effettuati con successo tra il gennaio 2017 e il gennaio 2019, 75 satelliti Iridium NEXT sono stati tutti dispiegati a orbita terrestre bassa (LEO). Più nello specifico, la costellazione opera con 66 satelliti a un’altitudine di 780 ...