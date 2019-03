P18K | lo smartphone da 18000 mAh | è su Indiegogo in cerca di fondi

Energizer Power Max P18K Pop è lo smartphone con una settimana di autonomia - ma è ingombrante e pesante : Siete stufi di vivere con la preoccupazione che lo smartphone resti a corto di batteria? Al Mobile World Congress 2019 è arrivata una possibile soluzione ai problemi di autonomia. L’ha pensata Energizer, azienda famosa per la produzione di batterie, e si chiama Power Max P18K Pop. Non è un Powerbank, è uno smartphone vero e proprio, con una particolarità: ha in dotazione una batteria record da ben 18.000 mAh. Se il dato non vi dice nulla, ...