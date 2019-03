LineageOS 16 è disponibile per Xiaomi Mi A1 e Samsung Galaxy S5 Plus LTE-A

LineageOS 16 ufficiale è disponibile per Xiaomi Mi 8 : Xiaomi Mi 8, il top di gamma dello scorso anno del produttore cinese, entra a far parte dell'elenco di smartphone con supporto ufficiale alla LineageOS 16. L'articolo LineageOS 16 ufficiale è disponibile per Xiaomi Mi 8 proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16.0 abbraccia Android 9 Pie ed è già disponibile per vari dispositivi : disponibile finalmente LineageOS 16.0 basato su Android 9 Pie. La nuova versione della celebre custom ROM è già arrivata e disponibile per il download per un mucchio di smartphone. Chiuso invece il supporto alla vecchia LineageOS 14.1 L'articolo LineageOS 16.0 abbraccia Android 9 Pie ed è già disponibile per vari dispositivi proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 15.1 Unofficial è disponibile per Samsung Galaxy S8/S8+ e Galaxy Note 8 : La LineageOS 15.1 in versione Unofficial è finalmente disponibile al download per le varianti Exynos di Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ e Galaxy Note 8. L'articolo LineageOS 15.1 Unofficial è disponibile per Samsung Galaxy S8/S8+ e Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.