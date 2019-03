Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) In casasi continua a parlare del caso relativo a Mauro. Sono passati più di quaranta giorni da quando è stata tolta la fascia di capitano al centravanti argentino che da allora non è più sceso in campo. Ufficialmente il calciatore è fermo per un'infiammazione al ginocchio destro ma, nel frattempo, continuano a circolare indiscrezioni relative a presunte tensioni con i compagni di squadra. Una situazione figlia del rapporto non idilliaco con alcuni elementi dello spogliatoio e con il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che non ha esitato a lanciare qualche frecciata nelle varie dichiarazioni rilasciate in queste settimane. Due settimane c'è stato un incontro tra lo stesso, la moglie e agente, Wanda Nara, il legale Nicoletti e l'amministratore del club, Giuseppe Marotta. Le parti si sono avvicinate anche se il rientro sembra ancora complesso, nonostante l'ottimismo ...

ArmandoAreniell : Inter, indiscrezione Sky: il gruppo sarebbe rimasto deluso dal comportamento di Icardi - FCInterPro : INDISCREZIONE | Svelata la maglia casalinga dell'Inter per la stagione 2019-20: tante novità - FOTO - interclubpavia : *** Indiscrezione spogliatoio Inter *** A quanto pare il motivo iniziale del dissidio è stato la perdita da parte… -