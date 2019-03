F1 | Schumacher jr ed il paragone col padre | “non mi pesa | è il più grande di sempre”

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019)jr non si preoccupa della pressione che ha sulle spalle dato il suo cognomente, anzi, è un onore per il giovane Mickjr ha deciso di tuffarsi nel mondo dei motori, pur sapendo che ilcon papà Michael sarebbe stato sempre presente nella sua carriera. Per Mick non è un problema a quanto pare, almeno secondo le parole dello stesso pilota diffuse dalla Prema Racing, casa automobilistica di Formula 3 :”Ilcon papà non mi, non è mai stato un problema per me. E’ un onore essere paragonato al miglior pilota della storia della Formula 1, devo solo cercare di imparare e migliorare. Ho lavorato molto in inverno, mi sento pronto al 110% e molto motivato“.L'articolo F1,jr ed ilcol: “non mi, è il piùdi sempre” SPORTFAIR.

