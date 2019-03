Emre Can tra l' esultanza di CR7 e la strategia di Allegri

Juve - Emre Can su Cristiano Ronaldo : “vi svelo cosa mi ha impressionato di lui” : “E’ una persona incredibilmente piacevole, senza atteggiamenti da star, e questo mi ha impressionato ancora di piu'”. In un’intervista alla “Sport Bild”, Emre Can parla del compagno di squadra Cristiano Ronaldo. “E non si comporta cosi’ solo con noi giocatori ma anche col personale degli alberghi, dell’aereo, molte persone sarebbero sorprese di vedere quanto sia normale ...

Juventus - Emre Can : 'Puntiamo alla Champions. Atletico? Rimonta emozionante' : TORINO - Il centrocampista tedesco della Juve , Emre Can , ha parlato a Sport Bild del suo momento tra Germania, Cristiano Ronaldo e i bianconeri. Queste le sue parole: ' Nazionale ? Non sta a me commentare la mancata convocazione, farlo spetta ad altri, ma all'estero le ...

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale con Atletico. Esultanza CR7? Si sa a chi era rivolta' : Esternamente è difficile comprendere tutta la pressione che c'era su di noi dopo la partita d'andata, volevamo mandare un segnale dal mondo e dopo il fischio finale negli spogliatoi c'era emozione ...

Juve - Emre Can difende Ronaldo : "Dopo il gesto di Simeone era autorizzato a rispondere" : Volevamo mandare un segnale al mondo, volevamo far sapere a tutti che ci siamo ancora. E ora vogliamo vincere la Champions'. Ecco perché Ronaldo rischia la squalifica in Champions Juve-Atletico ...

Juventus - Emre Can : «Voglio tornare in Nazionale. Champions? Puntiamo a vincere» : TORINO - Il centrocampista tedesco della Juve , Emre Can , ha parlato a Sport Bild del suo momento tra Germania, Cristiano Ronaldo e i bianconeri. Queste le sue parole: " Nazionale ? Non sta a me commentare la mancata convocazione, farlo spetta ad altri, ma all'estero le ...

Emre Can allo scoperto : “Ecco chi e cosa mi ha deluso” : Emre Can, intervistato ai microfoni di “Bild“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale stagione della Juventus, evidenziando, però, tutta la sua delusione per la mancata convocazione in Nazionale. Il centrocampista della Juventus ha evidenziato tutto il suo rammarico, ma è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista in vista del […] More

Juve - Emre Can : 'Allegri geniale - vogliamo la Champions. Ronaldo? Può esultare come vuole' : Non in molti credevano in noi, ma volevamo mandare un segnale al mondo e far sapere a tutti che ci siamo ancora. vogliamo vincere la Champions '. SU RONALDO - ' Non voglio valutare il suo gesto, ma ...

Juventus - Montero : 'CR7 sembra Pelè - Emre Can fa paura anche a me' : La Juventus, martedì scorso, è riuscita nella grande impresa di rimontare il 2-0 dell'andata contro l'Atletico Madrid. La rimonta della squadra di Massimiliano Allegri è stata celebrata da tutti i media e anche da molti ex calciatori. Fra questi c'è Paolo Montero che ha parlato a "Tuttosport" della grande prestazione della Juve e in particolare si è soffermato su Cristiano Ronaldo ed Emre Can. L'ex difensore bianconero ha sottolineato che CR7 ...

Montero : 'Cristiano Ronaldo sembra Pelè - Emre Can fa paura anche a me' : 'L'Emre Can visto contro l'Atletico ha messo paura anchea me. Ha svolto un lavoro impressionante come centrocampista e difensore' . Detto da Paolo Montero vale come una laurea. L'ex difensore ...

Allegri ci ha messo il cervello : i tre ruoli di Emre Can : Si elevano quasi a dignità d'arte o di scienza. Assumono perciò, inevitabilmente, e involontariamente,, una portata didattica, pedagogica. Allegri ieri sera vincendo, dispiegando calcio, ha ...

Bernardeschi super - Emre Can fisico - Chiellini c'è : 6 SZCZESNY Non proprio impeccabile con i piedi, sicuro per il resto. 7 Emre CAN Posizione nuova almeno per questi lidi, in linea con Bonucci e Chiellini: si dimostra a suo agio, giocando quasi da ...

Pagelle Juventus : Emre Can - l'Allegrata. Ci sono due 10 : TORINO - Ecco le Pagelle dei giocatori della Juve dopo l'impresa contro l'Atletico Madrid . SZCZESNY NG Inoperoso per assenza non giustificata degli avversari.

Sconcerti : «Allegri è un grande allenatore - decisiva la mossa Emre Can» : “Dovrebbero saperlo gli juventini” Anche Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, oltre a elogiare Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, si sofferma su Massimiliano Allegri impallinato dopo la partita dell’andata. Infine Allegri. Non credo che i suoi contestatori fossero la maggioranza, il calcio ha una logica che non puo` essere messa in mano solo alla rabbia. Allegri e` un grande allenatore, dovrebbero saperlo gli juventini per ...

Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid/ Diretta tv : Bentancur o Emre Can? : Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid, Diretta tv: notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita di ritorno, ottavi Champions League.