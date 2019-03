Conte e il suo annuncio a metà: “Presto belle notizie su un italiano scomparso all’estero” (Di mercoledì 20 marzo 2019) Dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arriva un annuncio a metà: "Per un caso che non posso anticipare, spero nei prossimi giorni addirittura di portare a tutta la comunità italiana una bella notizia", dice riferendosi a qualche italiano scomparso all'estero. Ma sul caso di Silvia Romano ammette: "Non siamo riusciti a venirne a capo".



