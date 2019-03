Cast e personaggi de La Verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey | dal 20 marzo

optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Il variegato gruppo dide Lasulconnel ruolo del protagonista omonimo sbarca dal 20su Sky Atlantic, con un episodio in prima serata ogni mercoledì, ma l'intera serie è già disponibile integralmente, con tutti i dieci episodi, in streaming su Sky On Demand per tutti gli abbonati.Questa produzione che ha debuttato a Canneseries lo scorso anno ed è già stata trasmessa con successo in Francia e nel Regno Unito arriva in Italia in prima visione assoluta sul canale 110 e 111 di Sky.Adattamento dell'omonimo romanzo dello scrittore svizzero Joël Dicker, per la regia del premio Oscar Jean-Jacques Annaud, la serie ricostruisce fedelmente rispetto al libro l'intreccio misterioso legato alla scomparsa dell'adolescente Nola Kellergan avvenuta nel 1975 e al ritrovamento del suo corpo quasi trent'anni dopo, nel giardino di casa ...

