Baseball - per Mike Trout un contratto record (426 - 5 milioni di dollari per 12 anni) : Mike TroutEzra ShawUn contratto da 426,5 milioni di dollari per le prossime 12 stagioni. È questa la stratosferica cifra per il prolungamento del contratto a Mike Trout che lo lega praticamente a vita ai Los Angeles Angels. Mike Trout, 27 anni, sarebbe divenuto free agent nel 2020 quando andava in scadenza il suo precedente contratto di 6 anni a 144,5 milioni. Martedì 19 marzo è stata perfezionata l'estensione di 10 anni, secondo quanto riporta ...

Baseball - contratto d'oro per Mike Trout : 380 milioni di euro per 12 anni : Come media annuale è terzo al mondo dietro a Leo Messi , fenomeno del Barcellona , e Steph Curry , giocatore dei Golden State Warriors in NBA . La notizia del contratto record per Trout, r ...

Baseball - contratto record per Mike Trout : 380 milioni di euro per 12 anni : Come media annuale è terzo al mondo dietro a Leo Messi , fenomeno del Barcellona , e Steph Curry , giocatore dei Golden State Warriors in NBA . La notizia del contratto record per Trout, riconosciuto ...

Baseball - per Mike Trout contratto record : 430 milioni di dollari per 12 anni : Un primato nel ricchissimo sport americano che viaggia ormai a botta da centinaia di milioni di euro per assicurarsi i migliori. E l'esterno della squadra californiana fra i migliori c'è di sicuro. ...

Baseball : taglio del nastro per la nuova stagione finalese : Con un lungo fine settimana sul Campo Viola è stata ufficialmente inaugurata l'annata 2019 del 'batti e corri' finalese.

Roma : in manette 3 persone che rapinarono con mazza Baseball supermercato : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina, coordinati dal Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti della Procura di Roma, sono riusciti a dare un volto ed un nome ai tre autori di due violente rapine, avvenute il 5 e il 25 gennaio scorso ai danni di due fratelli bengalesi, gestori di un minimarket di via Crispolti. In tre, due 18enni e un minorenne, tutti Romani, rapinarono dell’incasso, del telefono e ...

Baseball : ieri pomeriggio a Finale Ligure la selezione per il torneo delle regioni Under 12 - Foto - : Baseball Ligure attivo ieri sul campo di Finale Ligure dove si è svolta una selezione per individuare gli atleti Under 12 che parteciperanno al torneo delle regioni in rappresentanza della nostra ...

Baseball - i convocati dell’Italia per il raduno di Mesa. Parte la corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Si dia inizio alle danze. La Nazionale Italiana di Baseball torna protagonista e sarà un’annata estremamente importante per gli obiettivi da centrare. La selezione del Bel Paese allenata da Gibo Gerali ha in cima alla lista delle priorità gli Europei programmati dal 6 al 15 settembre a Bonn ed a Solingen e soprattutto il Torneo di Qualificazione Olimpica, che si terrà a Bologna e a Parma dal 18 al 23 settembre. Un evento estremamente ...

Baseball - i convocati dell’Italia per il raduno di Mesa. Parte la corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Si dia inizio alle danze. La Nazionale Italiana di Baseball torna protagonista e sarà un’annata estremamente importante per gli obiettivi da centrare. La selezione del Bel Paese allenata da Gibo Gerali ha in cima alla lista delle priorità gli Europei programmati dal 6 al 15 settembre a Bonn ed a Solingen e soprattutto il Torneo di Qualificazione Olimpica, che si terrà a Bologna e a Parma dal 18 al 23 settembre. Un evento estremamente ...

Ex allenatore di Baseball - condannato a 12 anni per violenza sessuale su minori : Chieti - Il Tribunale di Chieti ha condannato a 12 anni di reclusione R.F., il 52enne di origini venezuelane, ex agente di commercio ed ex allenatore di baseball, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di nove bambini di età compresa fra 8 e 13 anni. Secondo l'accusa, approfittando del suo ruolo di allenatore avrebbe abusato in diverse circostanze e luoghi. La sentenza è stata emessa nel pomeriggio di ...