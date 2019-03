Apex Legends | è possibile ricevere materiali al posto delle ricompense delle loot box

eurogamer

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Se siete in possesso del battle pass dima non vedete di buon occhio lebox, allora forse questo trucchetto può fare al caso vostro. In effetti alcuni utenti hanno trovato il modo digenerose quantità diper il crafting aldi affidarsi alla casualitàbox.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il Belgio ha recentemente messo al bando lebox (in quanto considerate come forma di gioco d'azzardo), di conseguenza invece di inserirle nei battle pass dei giocatori belgi, EA ha pensato di dare loroper il crafting (utilizzabili per creare le proprie skin). La cosa è molto conveniente in quanto iottenuti ammontano a 1350 unità mentre creare una skin leggendaria ne richiede 1200. Tornando a noi, alcuni utenti hanno scoperto che selezionando come regione il Belgio (basterà andare sul vostro account EA ed ...

