Anziano travolto da un albero in un bosco del nord Astigiano

Pesaro - Anziano travolto da una moto : è gravissimo : Nella città di Pesaro un anziano signore è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una moto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'uomo a causa dello scontro è stato sbalzato violentemente a terra perdendo immediatamente conoscenza. Non aveva documenti con sé e per questo motivo la polizia aveva lanciato un appello per rintracciare i familiari e i conoscenti, successivamente sono stati individuati. Le sue ...