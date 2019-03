Under 21 | Meret ' Paro grazie a Buffon | sogno la finale a Udine'

Napoli - Meret riparte dalla Under 21. "Un onore le parole di Buffon" : La nostra scuola di portiere è sempre la migliore al mondo, ci sono tradizione, studio e lavoro e non è un caso che escano sempre portieri di altissimo livello. Donnarumma? L'ho conosciuto in diversi ...

Alex Meret pronto all’Europeo Under 21 : “sogno la finale ad Udine” : Alex Meret sulle orme di Buffon, il giovane portiere dell’under 21 e del Napoli si appresta a vivere un Europeo da protagonista E’ cresciuto nel mito di Buffon e ora si ispira ad Handanovic, sogna la finale degli Europei under 21 nella sua Udine e di andare fino in fondo con il Napoli in Europa League. Poi, è pronto a giocarsi le sue carte con la Nazionale dei grandi. Alex Meret si racconta in conferenza stampa dal ritiro degli ...