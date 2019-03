Un asteroide contro la Terra | aerei sfiorati | salvati dal mare

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Distruggere unper salvare il mondo sarà più complicato di quanto visto in Armageddon. Quei sassi sono grandi, duri e troppo resistenti per essere annientati da astronauti galleggianti nello spazio. Almeno così dicono alla Nasa. Ma anche senza cavalieri Jedi o affidabilimisure all'impatto col pianeta, possiamo tirare un sospiro di sollievo. Alle 18,33 di ieri il massiccio2019 CL2 ha lambito laall'impressionante velocità di 27mila chilometri orari, ovvero 7,54 chilometri al secondo. Il proiettile spaziale, classificato dalla Nasa tra i cosiddetti Neo (Near Earth Object), è passato sopra alle nostre teste a una distanza di 4 milioni di chilometri. Dunque non ha destato preoccupazione.Qualche rischio in più l'abbiamo passato lo scorso 18 dicembre, quando un grandeè esploso nell'atmosfera terrestre, rilasciando 10 volte l'energia della ...

