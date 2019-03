Ruby Ter | la difesa di Berlusconi in aula | “La morte di Imane Fadil danneggia il

Processo Ruby Ter. "La morte di Imane Fadil nuoce alla difesa di Berlusconi" - dice il suo legale : "I medici dell'Humanitas -ha aggiunto Greco - hanno cercato di seguire tutte le ipotesi possibili in base alla scienza medica e ad una ad una le hanno scartate trovandosi davanti ad una situazione ...

Imane Fadil uccisa da un mix di sostanze radioattive. Il mistero della testimone del caso Ruby : Avvelenata da un mix di sostanze radioattive che avrebbe ingerito o con un cocktail o con del cibo. È questo che raccontano le cartelle cliniche sequestrate all’ospedale Humanitas di Rozzano, subito dopo la morte di Imane Fadil, 34 anni, marocchina, teste chiave nel processo contro Silvio Berlusconi per il caso di Ruby Rubacuori e le serate hot del...

Ruby Ter - morta la testimone chiave del procedimento contro Berlusconi : Lo scorso 1 marzo è deceduta Imane Fadil, la principale testimone al processo denominato "Ruby Ter" a carico di Silvio Berlusconi. La 34enne ex modella era ricoverata dallo scorso gennaio presso la clinica Humanitas di Rozzano e, precedentemente, aveva confidato al suo avvocato il timore di essere stata vittima di un avvelenamento. Sono stati gli esiti degli esami tossicologici disposti lo scorso 26 febbraio dai medici dell’Humanitas di Rozzano, ...

Imane Fadil morta - l’ultima intervista della teste del caso Ruby : “Ho detto la verità. E subito tentativi di corruzione” : Aveva raccontato quello che succedeva nelle cosiddette cene eleganti di Arcore, cioè il bunga bunga. Aveva denunciato di aver ricevuto “tentativi di corruzione“. Poi aveva chiesto di costituirsi parte civile ma era stata estromessa dall’ultimo processo sul caso Ruby, quello che vede imputato anche Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. Risalgono al 15 gennaio scorso le ultime dichiarazioni Imane Fadil: solo due ...

È morta Imane Fadil - una delle testimoni nel processo “Ruby Ter” contro Silvio Berlusconi : È morta Imane Fadil, 33 anni, una delle testimoni nel processo “Ruby Ter”, quello sulla presunta compravendita di testimonianze fatta da Silvio Berlusconi. Berlusconi è accusato di avere corrotto le donne che parteciparono ad alcune cene eleganti nella sua villa di Arcore, allo

Ruby Ter - niente rinvio per le europee : Il processo milanese 'Ruby ter' che vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari va avanti . La richiesta della difesa dell'ex premier di rinviare l'udienza a dopo le elezioni ...

Ruby Ter - collega di studio e compagna dell’avvocato Verzini sentite dai pm : Prosegue il lavoro d’inchiesta dei pm milanesi che hanno aperto un nuovo filone, come attività integrativa d’indagine, nell’ambito del processo Ruby ter che vede tra i 28 imputati Silvio Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari. Oggi, infatti, il pm Luca Gaglio, che coordina l’inchiesta assieme all’aggiunto Tiziana Siciliano, ha ascoltato come persona informata sui fatti la socia di studio dell’avvocato Egidio Verzini, morto col ...

Silvio Berlusconi - il mistero dell'avvocato di Ruby : il memoriale contro il Cav poi va a morire in Svizzera : Un memoriale contro Silvio Berlusconi, poi la scelta estrema: eutanasia in Svizzera. Egidio Verzini, avvocato di Karima El Mahroug in arte Ruby Rubacuori, lo scorso dicembre ha deciso di fornire all'agenzia Ansa una versione dei fatti decisamente compromettente per l'ex premier sul processo Bunga bu

Ruby Ter - Berlusconi e Bonasia a processo l’8 aprile : Prendera' il via l'8 aprile in Tribunale a Milano il processo a Silvio Berlusconi e all'ex infermiera Roberta Bonasia, di Nichelino, per corruzione in atti giudiziari in relazione al caso Ruby Ter. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Milano, gli avvocati difensori, Federico Cecconi e Stefano Tizzani, hanno rinunciato all'udienza preliminare e hanno chiesto il giudizio immediato. Una scelta processuale che potrebbe ...

