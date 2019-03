Per Salvini ecco un nuovo caso Diciotti

Diciotti - Luigi Di Maio rischia l'esplosione : "Chi vota Per mandare a processo Salvini...". Salta l'M5s : La linea dura del Movimento 5 Stelle sul voto per il caso Diciotti. È il capogruppo grillino al Senato Stefano Patuanelli ad avvisare gli eventuali dissidenti interni intenzionati a votare sì al rinvio a processo per Matteo Salvini, contro quindi non solo l'indicazione della Giunta ma pure contro il

Migranti - il braccio di ferro tra Salvini e Mare Jonio è il banco di prova della nuova direttiva. Tavolo Permanente al Viminale : Cronaca Migranti, la Mare Jonio a Lampedusa nonostante il divieto. Salvini: "E' favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" di GIORGIO RUTA, A BORDO della NAVE Mare Jonio, Nell'impossibilità di ...

Crozza e la gaffe di Toninelli : “Si batte Per le auto elettriche con il Suv? Come se Salvini salvasse i migranti con la Diciotti” : Nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 di Maurizio Crozza nella copertina non risparmia il ministro dei Trasporti e della Infratrutture Danilo Toninelli, dopo la gaffe al tg2 Motori. “Toninelli si batte per virtù delle auto elettriche e poi si compra un Suv Diesel ? È Come se Salvini si comprasse la Diciotti per fare i salvataggi in mare” L'articolo Crozza e la gaffe di Toninelli: “Si ...

Migranti : Mediterranea - 'Per Salvini è nave centri sociali? La gentilezza fa paura...' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Per il ministro Salvini la Mare Jonio è la nave dei centri sociali? Capisco il bisogno di semplificare la bellezza e capisco che una realtà così bella e chi usa il linguaggio della gentilezza faccia paura...". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciurba, la portavoce

Migranti - Ong italiana salva 49 Persone<br>GdF e Salvini vietano lo sbarco a Lampedusa : La nave 'Mare Jonio' della Ong italiana Mediterranea Saving Humans ieri sera ha salvato 49 Migranti - 12 minorenni - a 42 miglia nautiche dalle coste libiche; i Migranti si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua, la cui presenza era stata segnalata dall'aereo di ricognizione Moonbird della ONG Sea Watch. La Mare Jonio ha risposto alla chiamata d'emergenza in conformità con il diritto internazionale e ha contestualmente ...

Migranti : Ong italiana soccorre 50 naufraghi - Per Salvini i porti restano chiusi : L’operazione di soccorso al largo della Libia e poi la conferma del viaggio verso l’Italia. Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Human a bordo della nave Mare Jonio, battente bandiera italiana quindi non indirizzabile altrove perché straniera, lo ha confermato all’Ansa al termine del salvataggio di 49 Migranti, tra cui 12 minori, che si trovavano su un gommone al largo della Libia. Dalla mattina del 19 marzo la nave è nelle acque ...

Salvini e Di Maio - è gelo : sfida Per intestarsi il rilancio : ... messo a punto dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, che dovrebbe ammortizzare il contenuto del documento di economia e finanza, Def, previsto per i primi di aprile. Le misure, che Tria ha ...

Diciotti - nell'aula del Senato il caso Salvini. Patuanelli - M5s - : 'Segnalo ai probiviri chi vota Per il sì al processo' : La questione è ormai diventata puramente politica: mercoledì prenderà la parola il presidente della Giunta per le Immunità, Maurizio Gasparr i, che ripercorrerà la vicenda e illustrerà la proposta ...

Flat tax - tensioni nel governo su coPerture. Lite Salvini-Lezzi : Sulla per le famiglie è scontro nel governo. '50-60mld sono numeri strampalati, non siamo Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione', ha detto Matteo a Rtl 102.5 attaccando il Mef per ...

Ong Mediterranea sfida l'Italia - recuPera migranti e fa rotta su di noi. Matteo Salvini chiude il mare : Ancora una sfida di una Ong all'Italia e alla politica di Matteo Salvini, quella dei porti chiusi. Una nave è partita infatti da Palermo per pattugliare il Mediterraneo: si tratta della mare Jonio della ong Mediterranea, che non paga ha sfidato anche la guardia costiera libica soccorrendo 47 immigra

Diciotti - nell’aula del Senato il caso Salvini. Patuanelli (M5s) : “Segnalo ai probiviri chi vota Per il sì al processo” : L’imputato – o meglio, quello che rischia di diventarlo – ci sarà e manderà anche una relazione. L’alleato, invece, serra i ranghi: chi non rispetta le tanto contestate indicazioni degli iscritti rischia l’espulsione. È tutto pronto per mandare in scena il primo vero test, in Aula, del governo. Mercoledì in Senato si vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Salvini alza il muro anti-Ong : "Direttiva Per fermare azioni illegali" : Salvini è pronto allo scontro frontale con le Ong. I mesi passano, gli sbarchi si riducono, ma le organizzazioni umanitarie continuano a pattugliare le acque di fronte alla Libia. Sabato la Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans è partita da Palermo e neppure 48 ore dopo ha già "incrociato" un'imbarcazione con 50 migranti, li ha caricati a bordo e ora punta verso Lampedusa per chiedere a Roma l'indicazione di un porto sicuro di sbarco.Non sarà ...

Vade retro Sauditi. Il cda della Scala restituisce i 3 milioni agli arabi. Ma Sala difende Pereira e chiama in causa Salvini : Tutto azzerato a tutela del buon nome de "La Scala". Così il consiglio di amministrazione ha annullato la trattativa che avrebbe portato Saudi Aramco, la compagnia petrolifera di stato dell'Arabia Saudita, a entrare tra i soci fondatori del teatro di Milano. Ma mentre dal sindaco Giuseppe Sala, che del teatro La Scala è anche presidente, non arriva una chiusura totale verso i sauditi, dalla Lega invece viene alzato un muro in nome ...