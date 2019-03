Nuova sfida sui migranti | sequestrata in porto a Lampedusa la Mar Jonio

Rugby - rottura del crociato per l’azzurro Ghiraldini : “adesso inizia una Nuova sfida” : Leonardo Ghiraldini, tallonatore della Nazionale italiana di Rugby, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro Il tallonatore azzurro Leonardo Ghiraldini è stato sottoposto ieri a esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, a seguito del trauma capsulo-legamentoso riportato sabato allo stadio Olimpico nel match con la Francia nella quinta e ultima giornata del Sei Nazioni. Gli esami hanno evidenziato ...

MotoGP - Aleix Espargaró pronto per una Nuova sfida in mountain bike : Una carriera parallela a quella nel mondo delle moto, visto che Aleix predilige il road racing con la MotoGP e il fuori strada con la mountain bike. E dopo questa corsa, via ancora di corsa, ma in ...

Il tappeto del mondo : la Nuova sfida nel segno della pace : Dopo aver fatto disegnare e colorare bambini provenienti da 112 paesi del mondo, per il 2019 l'associazione si è lanciata in un nuovo progetto, per coinvolgere le donne, ma non solo, di tutto il mondo. L'iniziativa è stata presentata in questi giorni a Firenze in Regione, insieme al Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, l'assessore alla cultura di Stazzema Serena Vincenti, il ...

Lavoro : Donazzan - 'smart working Nuova sfida per il pubblico impiego' (2) : (AdnKronos) - “Nelle grandi organizzazioni private il Lavoro agile è innovativo, mentre nel pubblico impiego ci sono pregiudizi e luoghi comuni da superare – ha aggiunto l’assessore – ma una grande organizzazione pubblica come la Regione, in cui fattore di produzione principale è il capitale umano,

Lavoro : Donazzan - 'smart working Nuova sfida per il pubblico impiego' : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) - “Oggi arrivo da Roma, e ho lavorato in treno, in mobilità. Per me è essenziale poterlo fare, grazie alle nuove tecnologie. In questo modo rendo di più e ottimizzo i tempi: se fossi stata in ufficio sarei stata continuamente disturbata”. Parla di sé l’assessore al Lavoro

Cosmi-Venezia - è una sfida affascinante : l’allenatore chiamato ad una Nuova impresa : “Siamo costretti ad affrontare il resto del campionato partita per partita come se ognuna di esse fosse una finale, come ha detto il presidente Joe Tacopina, e da ieri penso alla sfida con il Palermo”. Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Venezia al posto di Walter Zenga, l’ex Ascoli si presenta. “Ho visto diverse partite del Venezia – ha detto il nuovo tecnico – conosco qualche giocatore, alcuni li ho ...

Goal Game Quiz - una Nuova sfida per gli appassionati di calcio [FOTO] : A.A.A. Esperti di calcio cercasi. La piattaforma multimediale WiContest lancia Goal Game, un nuovo Quiz interattivo dedicato al calcio che si svolgerà dal 1 marzo al 31 maggio nei locali, club e associazioni che aderiscono all’iniziativa. A quando risale la prima edizione della Coppa del Mondo? Chi ha segnato i Goal della finale Italia- Germania del 1982? Quanti anni ha Ronaldo? Sono alcune delle domande che verranno proposte ai ...

Cataratta : una Nuova sfida per i nuovi giovani over 60 : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Cataratta: una nuova sfida per ...

MotoGp – Dalla Nuova moto alla sfida in casa Ducati - Crutchlow sicuro : “ecco come andrà tra Dovi e Petrucci” : Tra novità e ‘premonizioni’: Crutchlow soddisfatto della nuova moto alla vigilia dell’esordio stagionale Iniziano domani gli ultimi test invernali di motoGp prima dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo in Qatar. I piloti sono pronti a tornare a sfrecciare in pista, a Losail, per mettere a punto le moto e completare il programma stabilito col team in vista della prima gara del motomondiale. Tante le novità ...

Superbike - Mondiale 2019 : Marco Melandri cerca il rilancio in un team satellite della Yamaha. Una Nuova sfida a 36 anni : Il primo Gran Premio del Mondiale Superbike è ormai alle porte e c’è tanta curiosità nell’ambiente per capire quanto potrà essere competitivo Marco Melandri nella sua nuova esperienza con il team GRT, una squadra satellite della Yamaha. Il 36enne ravennate è reduce da due buone stagioni in Ducati in cui ha portato a casa tre vittorie di manche e 23 podi complessivi, non riuscendo però quasi mai ad essere competitivo allo stesso ...

Spiegare una ricerca in mille parole. La Nuova sfida del web aiuta il confronto (ma non i terrapiattisti) : Tra le critiche rivolte agli scienziati, l’accusa di ermetismo è tra le più frequenti. Soprattutto nei Paesi che hanno subito l’impatto plurisecolare della Controriforma, come l’Italia, la divulgazione è merce rara, spesso snobbata dagli studiosi, cultori del latinorum manzoniano e di narrazioni del tutto autoreferenziali. E la public science – la comunicazione scientifica – viene spesso appaltata a esperti di modesta cultura, più ...

Superbike - Mondiale 2019 : Ducati - una Nuova moto per lanciare il guanto di sfida alla Kawasaki. Davies e Bautista sognano l’iride : “Inizia l’avventura con un nuovo motore 4 cilindri a V (1000 di cilindrata) che ci ha dato grandi soddisfazioni in motoGP e che vogliamo sfruttare anche in Superbike. Ho sempre sostenuto che i V4 sono i motori ideali per le corse e ora lo abbiamo implementato anche nella categoria riservata alle derivate di serie. Inoltre, con la distribuzione Desmo che è un nostro marchio di fabbrica. Ora, non ci rimarrà che vincere”. Sono ...

Ong - arriva la Alan Kurdi : clamorosa sfida all'Italia - chi c'è dietro la Nuova nave salva-migranti : Le Ong non dormono mai. Nel Mediterraneo arriva una nuova nave: si chiama Alan Kurdi, in ricordo del piccolo migrante siriano Aylan morto in Turchia nel 2015, e dietro c'è l'ineffabile Sea Eye. L'imbarcazione è già salpata da Palma de Maiorca e naviga verso le acque al largo della Libia, per cercare

Alvis Vs Jefeo - Amici 18 / 'Mala noche' contro 'Silenzio' : Nuova sfida di inediti : Alvis contro Jefeo nella nuova puntata di Amici 2019 ed.18 . A sfidarsi i loro singoli 'Mala noche' e 'Silenzio': chi vincerà la sfida?