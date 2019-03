Migranti | Salvini | No allo sbarcoE' una nave dei centri sociali

Migranti - nave Ong Mare Jonio a Lampedusa. Sindaco : «Sbarchino». No di Salvini. Di Maio : non sarà nuovo caso Diciotti : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il Sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...

Migranti - il braccio di ferro tra Salvini e Mare Jonio è il banco di prova della nuova direttiva : Cronaca Migranti, la Mare Jonio a Lampedusa nonostante il divieto. Salvini: "E' favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" di GIORGIO RUTA, A BORDO della NAVE Mare Jonio, Nell'impossibilità di ...

L'Ong italiana che sfida Salvini ha salvato 49 Migranti : Nave Ong italiana salva 49 naufraghi a largo della Libia Madrid, 19 mar 08:34 - (Agenzia Nova) - L'unica nave di una ong battente bandiera italiana, la Mare Jonio, ha salvato ieri, 18 marzo, 49 migranti a bordo di un barcone in avaria, a circa 49 miglia dalle coste della Libia. Lo riferisce la stamp

Migranti - il braccio di ferro tra Salvini e Mare Jonio è il banco di prova della nuova direttiva : Il ministro dell'Interno fa la voce grossa. Ma non è chiaro come si posssa impedire lo sbarco della nave a Lampedusa senza contravvenire alle norme internazionali

Ong Mediterranea - Matteo Salvini : "I Migranti non metteranno piede in Italia". Di Maio : "Salvataggio priorità" : "Non metteranno piede in Italia". Sui migranti Matteo Salvini ribadisce la linea dura del Viminale, ma apre un nuovo fronte con il suo collega vicepremier Luigi Di Maio. La nave Mare Ionio della Ong Mediterranea Saving Humans (battente bandiera italiana) con a bordo 50 migranti soccorsi al largo del

Totò Martello : "I Migranti a Lampedusa sono i benvenuti. Salvini? In mare non esistono circolari" : La nave Mediterranea è vicina alla costa di Lampedusa, il sindaco dell'isola la può vedere dalla finestra del suo ufficio: "sono alla fonda a poco più di un miglio dalla costa. Noi siamo qui che li aspettiamo. Se arrivano sono i benvenuti...", dice Totò Martello all'AdnKronos. Non c'è stato, al momento, nessun contatto, tra il Comune e l'imbarcazione con a bordo 49 migranti. "Se c'è bisogno del nostro ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'la circolare di Salvini? A mare non esistono circolari...' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "So che la nuova circolare del ministro Salvini è stata trasmessa in nottata alle autorità, ma in mare non esistono le circolari. Se hai bisogno e se c'è bisogno io chiedo di entrare, insomma, mi devi fare entrare. E basta". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lamp

Migranti : Ong italiana soccorre 50 naufraghi - per Salvini i porti restano chiusi : L’operazione di soccorso al largo della Libia e poi la conferma del viaggio verso l’Italia. Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Human a bordo della nave Mare Jonio, battente bandiera italiana quindi non indirizzabile altrove perché straniera, lo ha confermato all’Ansa al termine del salvataggio di 49 Migranti, tra cui 12 minori, che si trovavano su un gommone al largo della Libia. Dalla mattina del 19 marzo la nave è nelle acque ...

Ong soccorre barcone con 50 Migranti Salvini : «I porti erano e restano chiusi» : L’operazione effettuata dalla nave Mare Jonio che batte bandiera italiana e che ora si dirige verso l’Italia: «Roma ci indichi un porto sicuro». Dal Viminale una direttiva per bloccare i salvataggi di tutte le ong. Salvini: «I porti restano chiusi»

Salvini vuole chiudere le acque italiane alla nave di una ong italiana con 49 Migranti a bordo : Il sottosegretario all'Economia del M5s, Laura Castelli: "E' un costo insostenibile". Alti valori di metallo nel corpo di Fadil, l'ex modella marocchina morta a Milano. "I livelli di cadmio e ...

Ong Mediterranea sfida l'Italia - recupera Migranti e fa rotta su di noi. Matteo Salvini chiude il mare : Ancora una sfida di una Ong all'Italia e alla politica di Matteo Salvini, quella dei porti chiusi. Una nave è partita infatti da Palermo per pattugliare il Mediterraneo: si tratta della mare Jonio della ong Mediterranea, che non paga ha sfidato anche la guardia costiera libica soccorrendo 47 immigra