«L’immigrazione è una benedizione» | dice George W Bush

Una risata cambia Sanremo (anche sulL’immigrazione) : C on una risata si può cambiare il mondo, e addirittura anche il Festival di Sanremo! Ieri sera, sul palco, Claudio Bisio e Claudio Baglioni hanno fatto vedere come l"arte risponde alle polemiche e pure ai vertici Rai astiosi. Eh sì, Bisio è stato gigantesco: la gag su Baglioni sobillatore e sovversivo che si capisce chiaramente da versi come "passerotto non andare via" e "accoccolato ad ascoltare il mare", chiari segni di incentivazione ...