Il clochard gli chiede qualche moneta | la sua reazione lascia tutti di stucco

Napoli - il grande imbroglio di via Marina : il clochard manager per sbloccare i fondi : Un homeless ingaggiato come amministratore, una sorta di testa di legno chiamata a firmare fatture che consentivano all'organizzazione di sbloccare fondi comunitari. Si chiama Luigi Esposito, il suo ...

Napoli - clochard preso a calci : si cercano gli aggressori in un video finito su Instagram : Un video dalla crudeltà inaudita è stato registrato, probabilmente qualche mese fa, nella provincia di Napoli da parte di alcuni adolescenti. Nelle scorse ore il filmato è diventato virale grazie all'indignata ricondivisione da parte di un giovane imprenditore che adesso chiede che vengano individuati i responsabili. Il tutto, secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, si è consumato nell'area di Soccavo, dove un uomo senzatetto è ...

Vede clochard in strada - ritorna con una grossa pietra e lo uccide schiacciandogli la testa : L'uomo ha attaccato senza alcun motivo il clochard che dormiva in un parco pubblico colpendolo più volte con una pesante lastra di cemento che ha appositamente trasportato sul posto per uccidere. L'assassino, ripreso da alcune telecamere della zona mentre trasportava quella pesante lastra, non ha saputo spiegare il motivo del suo afferrato gesto.Continua a leggere