Cucchi | otto carabinieri rischiano il processo L' ordine di depistare partì dal

Caso Cucchi - rischiano il processo otto carabinieri : avrebbero depistato le indagini : Procede spedita l'indagine sulla morte di Stefano Cucchi, giovane geometra romano di 31 anni, che morì a Roma il 22 ottobre 2009 all'ospedale Sandro Pertini, mentre lo stesso si trovava in custodia cautelare. Come si ricorderà, Cucchi fu trovato in possesso di circa 12 confezioni di hashish dopo un controllo di routine da parte dei carabinieri. Il giovane era sospettato di aver ceduto ad un amico la sostanza stupefacente, e per questo venne ...

Morte Stefano Cucchi - otto carabinieri a rischio processo : "Attestarono il falso" : La Procura di Roma ha chiuso l'indagine sui depistaggi relativi alla Morte di Stefano Cucchi. Rischiano di finire sotto processo otto carabinieri. I reati contestati, a seconda delle posizioni, sono falso ideologico, omessa denuncia, favoreggiamento e calunnia. Tra gli indagati il generale Alessandro Casarsa (all'epoca dei fatti capo del Gruppo Roma) e il colonnello Lorenzo Sabatino (ex capo del nucleo operativo di Roma).L'atto di chiusura delle ...

Cucchi - pm : "L’ex ministro Alfano indotto a dichiarare il falso" : Dalle carte del processo per la morte di Stefano Cucchi emerge che l'attività di depistaggio da parte dei carabinieri indagati sarebbe stata così pervasiva che addirittura l’ex ministro dell'Interno Angelino Alfano fu indotto inconsapevolmente "a riferire il falso su atti falsi”. Così si è espresso oggi il pm Giovanni Musarò depositando gli atti in apertura dell'udienza a carico dei cinque carabinieri alla sbarra per il decesso del geometra ...

