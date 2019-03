Cori razzisti a Kessie | la Curva Nord dell' Inter chiusa un turno con la condizionale

Inter - Cori razzisti in Curva Nord : settore chiuso un turno : Il giudice sportivo ha chiuso per un turno il secondo anello verde della Curva Nord dell'Inter, pena sospesa per un anno, per i cori razzisti dei tifosi nerazzurri all'indirizzo del milanista Kessie ...

Uefa - il Chelsea denuncia Cori razzisti contro Hudson-Odoi : Il Chelsea ha presentato alla Uefa una denuncia sui presunti insulti razzisti rivolti a Callum Hudson-Odoi durante la gara di ritorno degli ottavi di Europa League in Ucraina, contro la Dinamo Kiev. Negli ultimi minuti della partita, il giovane calciatore inglese sarebbe stato bersaglio degli odiosi versi da scimmia con cui spesso vengono insultati i giocatori di colore. Hudson-Odoi ne ha parlato in campo col suo capitano, Cesar ...

Liguria - Cori razzisti al portiere : arbitro sospende la gara : "È stata una cosa che mi ha ferito dentro, da allenatore e da amante di questo sport", ha spiegato l'allenatore della Primar, Luca Fiorio. "La Cairese ha avuto un comportamento esemplare, non c'è ...

Cori razzisti - Maurizio Casasco : “sbagliato sospendere la partite” : “sospendere i match in caso di buu razzisti? Sono in linea con il ministro dell’Interno, se sospendiamo le partite la diamo vinta ai razzisti e diventiamo ricattabili. Bisogna invece eliminare dagli stadi i responsabili dei Cori”. Sono le parole di Maurizio Casasco, consigliere indipendente della Lega di Serie A e presidente dell’Associazione medico sportiva italiana. “Plaudo alle nuove norme della Figc per ...

Ceferin dalla parte di Ancelotti : «Cori razzisti? Arbitro sospenda la gara» : «Comportamenti inaccettabili» In caso di cori razzisti «la mia opinione personale è che debba essere l’Arbitro a interrompere la partita, la decisione deve essere assunta all’interno dello stadio». Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, appena rieletto insiste sulla sua posizione in merito ai cori razzisti durante le partite. «La sicurezza è molto importante e ovviamente dobbiamo ascoltare l’opinione delle forze ...

Cori razzisti - Ceferin a Gravina : “hai preso le decisioni giuste” : “Caro Gabriele: non ascoltare le critiche gratuite di alcuni, hai preso le decisioni giuste e hai il nostro sostegno incondizionato per i provvedimenti che hai preso nella lotta contro il razzismo”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, al numero uno della Figc, Gabriele Gravina, nel corso del suo discorso al 43° Congresso ordinario della Uefa che si sta svolgendo a Roma. Nelle ultime ...

Serie A - giudice sportivo : 10 squalificati. Inter - niente multa per i Cori razzisti : La 22ª giornata di campionato si è chiusa, ma tra pochi giorni, giovedì con Lazio-Empoli, si scenderà già nuovamente in campo. Il giudice sportivo ha annunciato le sanzioni per il prossimo turno. ...

Per Salvini sospendere le partite per Cori razzisti "fa ridere" : La Federazione gioco calcio decide di intervenire contro gli episodi di razzismo: il Consiglio federale ha deciso di modificare la procedura di sospensione temporanea delle partite. In caso di cori razzisti, quindi, al primo episodio le squadre andranno al centro del campo, mentre se si verificherà un secondo episodio le squadre si recheranno negli spogliatoi. Per quanto riguarda la sospensione del match, invece, ...

Cori razzisti - il Milan multato di altri 20 mila euro in Coppa Italia : Mano pensante da parte del giudice sportivo che ha comminato una multa al milan di 20mila euro , che si aggiungono ai 15mila in campionato, 'per aver intonato' prima della gara e al 9' e al 48' del ...

Cori razzisti - Gravina : 'Rispetto Salvini - abbiamo ruoli diversi' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Cori razzisti a Koulibaly - depositata una denuncia in Procura a Milano : L'avvocato Sergio Pisani ha chiesto l'acquisizione dei filmati di Inter-Napoli per individuare i tifosi che hanno intonato i Cori contro il senegalese. L'articolo Cori razzisti a Koulibaly, depositata una denuncia in Procura a Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Per Salvini sospendere le partite per Cori razzisti "fa ridere" : La Federazione gioco calcio decide di intervenire contro gli episodi di razzismo: il Consiglio federale ha deciso di modificare la procedura di sospensione temporanea delle partite. In caso di cori razzisti, quindi, al primo episodio le squadre andranno al centro del campo, mentre se si verificherà un secondo episodio le squadre si recheranno negli spogliatoi. Per quanto riguarda la sospensione del match, invece, ...

Cori razzisti - per la sospensione momentanea della partita basteranno due richiami : La Figc cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di Cori razzisti. Il consiglio federale della Federazione italiana gioco calcio ha ridotto i richiami necessari da tre a ...

Cori razzisti - la Figc cambia le regole : squadre fuori dal campo al secondo episodio : Il consiglio federale della Figc ha stabilito delle modifiche nella procedura per la sospensione temporanea delle partite in...