Champions | l' ex Endt | ' nel 96 la Juve era dopata | l' Ajax vuole vendicarsi'

(Di martedì 19 marzo 2019) Mercoledì 10 aprile c'è da attendersi un'altra sfida epica. Non solo perchéntus esi affronteranno nella partita di andata dei Quarti di Finale diLeague. Non solo perché, nonostante tutte le minacce di potenziale squalifica e di eventuale ricorso da parte della società bianconera, Cristiano Ronaldo dovrebbe essere presente. La sfida che metterà di fronte la Vecchia Signora ai lancieri dell', per molti, ha il sapore di una rivincita attesa da oltre 20 anni. Da quando, cioè, lantus alzò la sua ultima Coppa dalle grandi orecchie nel 1996.In squadra per i bianconeri c'era un certo Gianluca Vialli che diversi oggi vedrebbero bene in tandem con Roberto Mancini alla guida della Nazionale Italiana se non proprio sulla panchina bianconera. Per gli olandesi, invece, c'era come team manager responsabile dei rapporti con la stampa dell'l'ex centrocampista David ...

