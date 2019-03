Cecchino Juventus | sei la prima in Europa per un record singolare

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019)da parte della. I bianconeri sono i primi inper quanto riguarda i calci di punizione. Negli ultimi anni, i bianconeri hanno segnato più gol su punizione di qualsiasi altra squadra. E' la speciale classifica messa in evidenza dal portale britannico Eleven Sports, con dei dati rilevati a partire dalla stagione 2011-2012.Sono ben 29 le marcature della Vecchia Signora, più della metà (15) messe a segno da Andrea Pirlo. Segue il Barcellona con le 25 reti di Leo Messi, capace da solo di andare in gol più dell'intero Real Madrid, fermo a 24. Seguono a 22 il Lione, a 21 Roma e Paris Saint Germain e a 19 il Liverpool.

