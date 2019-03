Xiaomi annuncia MIUI 10 Global Beta per Redmi Note 7 e Note 7 Pro

Xiaomi annuncia il lancio in Spagna il 6 marzo di un Redmi 7 con fotocamera da 48 megapixel : Il team di Xiaomi ha pubblicato su Facebook un'immagine con cui annuncia che ha organizzato per il 6 marzo un evento di lancio a Madrid L'articolo Xiaomi annuncia il lancio in Spagna il 6 marzo di un Redmi 7 con fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia un router per reti mesh e un deumidificatore smart : Xiaomi annuncia un nuovo router per reti mesh e apre la campagna di crowdfunding per un nuovo deumidificatore su Youpon. L'articolo Xiaomi annuncia un router per reti mesh e un deumidificatore smart proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia la nuova Mi LED TV 4A Pro da 32 pollici in India a 160 euro : In occasione della presentazione di Redmi Note 7 Pro e Redmi Note 7, Xiaomi ha annunciato in India la nuova Mi LED TV 4A da 32 pollici. L'articolo Xiaomi annuncia la nuova Mi LED TV 4A Pro da 32 pollici in India a 160 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 verrà annunciato lo stesso giorno di Samsung Galaxy S10 : Xiaomi Mi 9 verrà annunciato ufficialmente in Cina il prossimo 20 febbraio, lo stesso giorno del Samsung Galaxy UNPACKED 2019. L'articolo Xiaomi Mi 9 verrà annunciato lo stesso giorno di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.