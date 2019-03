Tè verde | un eubiotico intestinale contro l’obesità e il diabete

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Ogni giorno vengono pubblicati lavori scientifici sui benefici per la salute di vari estratti di piante, non ultimo il tè. Effetti dovuti ai polifenoli di cui questi estratti sono molto ricchi. Uno studio condotto alla Ohio State University, su topi di laboratorio, ha dimostrato che un infuso di tèè in grado di ridurre l’assorbimento di grassi, anche in presenza di una dieta ricca di grassi, avere effetti benefici sul metabolismo degli zuccheri e migliorare il microbiotaIn soggetti ad alto rischio die malattie cardiache Lo studio condotto da Richard Bruno del Dipartimento dell’Agricoltura dell’Università dello Stato dell’Ohio, aveva la finalità di valutare, in un modello animale, gli effetti di uno estratto di tèsull'assorbimento dei grassi, sulla resistenza all'insulina e sul microbiotaA un gruppo di topi, alimentato per otto ...