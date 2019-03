Ospina migliora | Ancelotti va a trovarlo

Ancelotti : «Il gol? Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo migliorare. Ospina resta l’anno prossimo» : «Non ci dobbiamo allenare per l’Europa League. Da un punto di vista mentale la squadra è molto motivata, è determinata, gioca molto bene, non finalizza quello che deve finalizzare. Una partita che andava vinta per quello che si è fatto, dobbiamo prendercela con noi stessi. Creando 18 occasioni da gol, non siamo riusciti a segnarne una. «È l’unico problema ma è un problema che va risolto. La squadra gioca molto bene, crea più ...