Ospina | calciatori accusano la Fifa di negligenza | «Colpi alla testa | sostituzione

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il Telegraph Il Telegraph titola: «accusata di “” per la commozione cerebrali dopo l’infortunio di Daviddurante la partita del Napoli». Il giornale spiega l’incidente accaduto al portiere azzurro durante la partita di ieri contro l’Udinese e prosegue raccontando dell’iniziativa dall’associazione degli atleti, tra cui Fifpro e Taylor Twellman, ex giocatori del MLS costretti al ritiro per incidenti, che vorrebbe introdurre latemporanea per permettere un accertamento più tranquillo da parte di staff medici e non solo dei medici sociali dei club.Secondo quanto riportato dal Telegraph, laperò sarebbe preoccupata dal fatto chee allenatori potrebbero abusare di questo tipo di protocollo ditemporaneo.L’incidente del calciatore del Napoli ha provocato la ...

