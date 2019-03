Nicchi sul Var | “Pochi errori | possibile l’utilizzo di arbitri esperti”

Ultimo - la confessione sui cantanti 'di Nicchia' che non sopporta : 'Mi stanno sulle p***' : Ultimo, secondo classificato al 69° Festival della canzone italiana di Sanremo, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e si racconta a cuore aperto in una lunga intervista concessa al settimanale 'Chi', dove tra le altre cose ha parlato anche di quegli artisti che fanno musica e che tuttavia proprio non riesce a sopportare. Un'intervista fiume dove il cantante ha parlato anche della sua relazione finita da poco e che l'ha reso nuovamente ...

Iva ZaNicchi sul Festival di Sanremo : "Baglioni non mi ha chiamata. Sui Dear Jack o è sordo - o è un genio" : "Se mi avesse chiamato ci sarei andata volentieri, non faccio come la volpe quando non arriva all'uva ". Ai microfoni dell'agenzia AdnKronos, la cantante Iva Zanicchi ha parlato della sua assenza dal Festival di Sanremo e delle scelte del direttore artistico Claudio Baglioni, sulla quale non si trovano d'accordo. "Baglioni non mi ha chiamata, lui è il padrone e può fare quello che vuole, e ha fatto le sue scelte. D'altronde, non ...

Arbitri - Nicchi : 'Pronti a impugnare la decisione della Corte d'appello sulla riammissione di Gavillucci' : ... hanno raggiunto la serie A, come Gavillucci, o sono stati avvicendati prima, accettando il verdetto del campo con le valutazioni degli osservatori arbitrali e dei designatori; al mondo del calcio, ...

Iva ZaNicchi VS Baglioni : «Mi aspettavo un premio per Zingara». E sulle canzoni di Sanremo : «Chissà che stronz**e ha messo dentro solo per altre ragioni» : Iva Zanicchi Tutti contro Claudio Baglioni. Lo sport più diffuso in queste settimane consiste nel contestare le scelte del cantante e conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Nel mirino, ancora una volta, l’esclusione dalla kermesse di Caramelle, brano contro la pedofilia di Pierdavide Carone e dei Dear Jack, presentato ieri sera a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Se la discussa scelta di Baglioni non ha (apparentemente) ...