Migranti | in calo sbarchi e morti I numeri

Migranti - i dati del Viminale sugli sbarchi Nel 2019 registrato un calo del 94% : I dati diffusi dal ministero: dal primo gennaio 2019 al 15 marzo sono 335 i Migranti sbarcati in Italia mentre nel 2018, nello stesso periodo di riferimento, erano 5.945

Migranti - in Italia calo record di richieste di asilo : -61% nel 2018 - : Secondo i dati pubblicati da Eurostat, il nostro è il Paese che in Ue ha registrato la maggior diminuzione di domande: rappresentano l'8% del totale. In testa c'è la Germania con quasi 1/3 dei ...

Migranti - Ue : in calo - ma tragedia Libia : 15.25 L'arrivo di Migranti in Ue "continua a diminuire costantemente" e oggi la percentuale di arrivi rappresenta solo il 10% rispetto a quanto registrato nella crisi del 2015. Così la Commissione Ue, che riferisce di 180mila attraversamenti irregolari di confini Ue nel 2018. Il calo "non è una garanzia per il futuro, essenziale un approccio globale al fenomeno", puntualizza la Ue. "Terribili e inaccettabili"le condizioni dei Migranti in ...

Migranti - per il Viminale nel 2019 sbarchi in calo : -96% in Sicilia e -82% in Calabria : Dall inizio dell anno a oggi sulle coste italiane sono sbarcati 202 Migranti; nello stesso periodo dell anno scorso, a sbarcare erano stati in 4.731. Il calo - sottolineano fonti del Viminale - del 95,...

