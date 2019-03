Inter | l' agente di Lautaro Martinez | Diverse richieste a gennaio | ma

Cagliari-Inter - l'agente di Barella e Nainggolan : 'Possono giocare insieme' : Cagliari-Inter è una partita speciale per Alessandro Beltrami. l'agente di Nicolò Barella e Radja Nainggolan ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista dell'anticipo di venerdì sera: 'I giocatori forti possono sempre giocare insieme. Ovviamente sarò a Cagliari. E resto per tutto il weekend con la famiglia di Radja, mentre lui tornerà a ...

Tagliafico - l'agente svela : 'Il Real è Interessato - si dice che Marcelo andrà alla Juve' : Mentre in casa Juventus sono tutti concentrati sulla rimonta da portare a termine con l'Atletico Madrid, dalla Spagna arrivano dichiarazioni importanti che dopo le tante voci degli ultimi mesi fanno ...

Milan-Deulofeu - l’agente apre : “Rossoneri Interessati. A giugno? Chissà” : MILAN DEULOFEU, tutto rimandato? – Intervistato in esclusiva dai colleghi di Calciomercato.com, l’agente di Gerard Deulofeu ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo assistito. Lo spagnolo ex Barcellona, che due stagioni fa vestì la maglia del Milan per pochi mesi tra gennaio e giugno, è attualmente in Premier League (in forza al Watford), ma nell’ultima finestra […] L'articolo Milan-Deulofeu, l’agente apre: ...

Intervista – Roy Paci : «Lancio il mio salvagente - questo è un momento storico che ha un grande bisogno di musica» : Per Roy Paci, compositore, produttore discografico e cantante, la tromba non è solo uno strumento musicale, ma un passaporto che lo ha accompagna in giro per il mondo dai jazz club più rinomati agli avamposti del Sud America passando per le isole Canarie ed il Senegal tornando nella sua terra natale, la Sicilia, al teatro greco di Siracusa. Recentemente il trombettista siciliano, dopo i consensi raccolti con l’ultimo album ...

Josè Mourinho tenta l'Inter - la mossa dell'agente Mendes : verso il clamoroso ritorno? : Luciano Spalletti parla del peso delle pressioni sui suoi giocatori, ma il senso di vuoto che lo accompagna all' uscita di San Siro di domenica sera ha, paradossalmente, un coefficiente gravitazionale maggiore. Il tecnico, claudicante e con lo sguardo perso nel vuoto a un passo dall' annegare nelle

Parma - l'agente di Inglese : «Atalanta? Interesse reale - ma se ne parlerà in estate» : Parma - " Atalanta ? È interessata, ma se ne parlerà in estate ". Queste le parole di Samuele Sopranzi , agente di Roberto Inglese , ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: " Al Parma si trova ...

Atalanta - l’agente di Inglese conferma : “c’è molto Interesse da parte bergamasca” : Atalanta alle prese con il calciomercato dopo la bella rimonta di ieri contro la Roma in campionato: Inglese nel mirino di Gasperini L’Atalanta si è iscritta alla corsa per Inglese, forse per paura di perdere Zapata nella prossima estate. I tifosi sperano di trattenere il colombiano, ma nel frattempo la trattativa per Inglese prosegue serrata, come confermato anche dal suo procuratore. Samuele Sopranzi, agente del calciatore, ne ha ...

Inter - quale futuro per Candreva? L’agente lascia aperta l’ipotesi addio : Antonio Candreva potrebbe lasciare l’Inter anche in questa sessione di calciomercato, l’agente Pastorello non nega tale possibilità Federico Pastorello, procuratore dell’Interista Antonio Candreva, ha analizzato le possibili alternative per il futuro dell’esterno in chiave calciomercato. Possibile l’addio all’Inter per Candreva, il quale non sembra rientrare nei piani di Spalletti che lo sta utilizzando ...

Calciomercato Inter - l'agente di Candreva : 'Poco spazio - valutiamo le opportunità' : Nella scorsa sessione di mercato era stato vicino al Monaco, ma Antonio Candreva alla fine è rimasto all'Inter per provare a giocarsi un posto nella squadra di Luciano Spalletti nonostante le tante ...

Dal rinnovo di Icardi con l’Inter al ruolo di agente di Tonali - Wanda Nara sincera : “ai tifosi dico che anche mio figlio è Interista e…” : Wanda Nara tra battute e certezze: le parole della moglie di Mauro Icardi riguardo il rinnovo del marito con l’Inter anche quando Wanda Nara è protagonista di eventi che non sono del tutto legati al mondo dello sport, è inevitabile, visto il suo ruolo, che si parli di calcio e, ovviamente, del rinnovo di suo marito Mauro Icardi con l’Inter. La moglie dell’attaccante argentino è stata protagonista oggi del premio ...

Zapata - parla l’agente : “Nessun intesa con l’Inter” : Duvan Zapata torna ad essere nel mirino nerazzurro, a tal proposito è tornato a commentare le voci sul possibile interessamento dell’Inter il suo agente Fernando Villarreal.Le parole di Villarreal negano che ci sia già un’intesa coi nerazzurri di Milano, ecco le sue parole: “Grandissimo club, tra i più importanti in Italia e nel mondo, ma sono voci. Smentisco categoricamente che ci sia un accordo per il suo passaggio a ...

Tony Mendez - è morto l’ex agente della Cia Interpretato da Ben Affleck nel film “Argo” : Tony Mendez, l’ex agente della Cia che contribuì a riportare in patria sei diplomatici americani dall’Iran nel 1980, raccontato poi nel film Argo, è morto all’età di 78 anni per le complicazioni del morbo di Parkinson. Mendez si trovava nella sua casa di Frederick, nel Maryland, e a dare la notizia della sua scomparsa è stato il suo agente Christy Fletcher, su Twitter. “Sono molto triste nel riportare questa notizia”, scrive. ...