Giochi | Ice | Italia videoludica torna a Game Developers Conference

Un'altra veterana del mondo dei videoGiochi in Google : Jade Raymond nominata vicepresidente : Non sappiamo se questa mossa sia l'ennesima prova di un interesse molto importante nei confronti del mondo dei videogiochi ma a pochi giorni dalla GDC e dal reveal di quello che dovrebbe essere il progetto legato al gaming di Google, arriva un annuncio in questo senso molto interessante: Jade Raymond è stata nominata vicepresidente della compagnia.Come riportato da Variety, l'annuncio è arrivato attraverso il profilo Twitter della Raymond, che ...

Mazara - Gabriele Marino vince i Giochi sportivi degli Scacchi al Liceo Adria-Ballatore : Per la quarta volta consecutiva Gabriele Marino si aggiudica la fase d'istituto dei giochi sportivi del Liceo Adria-Ballatore di Scacchi. La manifestazione organizzata con la collaborazione dello ...

Pornhub : Apex Legends sfida Fortnite nelle ricerche dei videoGiochi : Fortnite ha un avversario? A giudicare dalle ricerche correlate ai videogiochi su Pornhub, si direbbe proprio di sì. Il videogame della Epic Games e People Can Fly lanciato nel 2017 continua a spopolare, sia nella sua versione ludica sia in quella pornografica, come riportano i dati del portale dell’intrattenimento per adulti. nelle review legate al 2018, Fortnite, infatti, era al secondo posto nella classifica delle principali ...

Giochi - Agcai appello a Di Maio : "Evitare chiusura 5mila aziende e licenziamento 100mila dipendenti" : 'Sono in arrivo su tutto il territorio nazionale oltre 300mila nuovi apparecchi piú pericolosi di quelli giá installati e con payout, la percentuale di vincita per i giocatori, che é stato abbassato. ...

Lupi al dodicesimo risultato utile consecutivo - Bagatti : "Giochiamo per vincerle tutte" : Il tecnico modenese felice a metà per il pareggio giunto a Recanati ma la classifica vede il Campobasso ad un passo dai play off CAMPOBASSO. Giornata di meritato riposo per i Lupi che anche al Tubaldi ...

Apple artefice del Netflix dei Giochi mobili : come dovrebbe funzionare il servizio : Apple prepara una nuova discesa in campo nel mondo dei giochi mobili: in quel di Cupertino starebbero lavorando già ad un Netflix dedicato ad incalliti gamers e non dunque ad amanti di serie TV e film. Apprendiamo delle intenzioni di Tim Cook e del suo entourage da 9to5mac.com e per quanto non ci sia ufficialità della notizia (almeno per il momento) è più che verosimile che si vada proprio in questa direzione. Quale sarebbe il progetto ...

Con Sekiro : Shadows Die Twice From Software non vuole ripetere la stessa esperienza dei precedenti Giochi : Come segnala Wccfech, parlando con Game Informer Hidetaka Miyazaki, Presidente e CEO di From Software e famoso Game Designer dietro i giochi Souls, ha discusso di come il team voglia fare le cose in modo diverso con il prossimo Sekiro: Shadows Die Twice pubblicato da Activision."La ragione per cui non si tornerà sul luogo della morte è che, prima di tutto, non vogliamo continuare a fare la stessa cosa più e più volte con i nostri giochi. ...

Milano : materassi e cibo in sala Giochi - questore revoca licenza : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Precarie condizioni di igiene e violazione delle norme di sicurezza. Questi i motivi alla base della revoca della licenza a una sala giochi di via Pellegrino Rossi, a Milano. La decisione è scaturita in seguito a un controllo effettuato dagli agenti del commissariato Co