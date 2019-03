Gela Vittoria Caruso morta a 14 anni in un incidente stradale

Dovizioso - Ducati - lo spoiler e la vittoria conGelata : le ragioni del reclamo e i possibili scenari : ... a dirimere il caso sarà la Corte d'appello FIM di Ginevra, la battaglia fra le case costruttrici non è confinata solamente alla pista ma è diventata una vera propria questione politica. E la ...

Vittoria Dovizioso conGelata - deciderà la Corte d'Appello - : La casa italiana, come racconta Sky Sport, aveva già 'presentato' la novità in questione alla Federazione, ricevendo l'ok a procedere.

MotoGP - GP Qatar 2019 : la vittoria di Andrea Dovizioso resta conGelata! Verdetto sub iudice - deciderà la Corte d’Appello : La vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019 è stata congelata. La Commissione Gara ha respinto il ricorso avanzato da Honda, Suzuki, Aprilia, KTM per un’appendice giudicata irregolare sulla Ducati ma i quattro team hanno ufficialmente presentato reclamo allo Stewart Panel della FIM e dunque sarà la Corte d’Appello della Federazione Internazionale a decidere in merito. Lo spoiler montato sul forcellone posteriore, a detta ...

Crisi agricola a Vittoria - Gela e Pachino : appello a Salvini e Di Maio VIDEO : Crisi agricola, come annunciato nei giorni scorsi, oggi ci sono stati presìdi a Vittoria, Gela e Pachino. Ferro: "La Sicilia è arrabbiata"

Crisi agricola - da oggi presidi a Vittoria - Gela e Pachino : Partono oggi i presidi degli agricoltori a Vittoria, Gela e Pachino. E' il primo segnale contro il Governo chiamato ad intervenire contro la Crisi