Come funziona Auting | la startup che ti fa guadagnare quando non usi l’auto

(Di lunedì 18 marzo 2019) Coppia in auto (Roman Esenzolov/EyeEm/Getty Images) Car sharing peer to peer. È la definizione di, piattaforma italiana che consente la condivisione di auto tra privati. Online dal 2017, conta già su una community di oltre 5.500 utenti registrati. La sfida imprenditoriale è made in Bologna. Là lavorano i fondatori, Matteo Menarini e Lorenzo Osti, entrambi con esperienza in marketing digitale.“Guardavamo le auto parcheggiate fuori dalla finestra. Erano tante. Ci siamo chiesti: perché non sfruttarle in qualche modo? Le ricerche di mercato ci hanno restituito un dato per noi fondamentale: di mediadi proprietà rimane ferma per il 92% della sua vita utile. E ogni anno il costo vivo per la macchina è di circa 3.500 euro. In quel momento abbiamo capito che era un ulteriore campo di applicazione per la sharing economy. E un guadagno per i privati piuttosto che una perdita”, ...

