Carlo Freccero senza pietà | chiude il programma leghista | la reazione del

Carlo Verdelli : "Giletti - Porro e Giannini non furono cacciati dalla Rai. Su Vespa smentisco Freccero" : Nessuna epurazione, nessun editto. “Massimo Giannini, Massimo Giletti e Nicola Porro non furono mandati via dalla Rai”. Lo sostiene Carlo Verdelli, che sotto il governo Renzi fu coordinatore dell’offerta informativa di Viale Mazzini.Un mandato durato un anno, che coprì comunque per intero una caldissima stagione sul fronte politico, dominata dalle elezioni amministrative e ben due referendum, uno sulle trivelle e l’altro sulla riforma ...

Alessandro Di Battista - la confessione di Carlo Freccero : adesso si capisce tutto : Carlo Freccero è al centro di un approfondimento-ritratto del Corriere della sera, tra il televisivo e il politico. Gli scontri in commissione vigilanza, le idee geniali, la lite con Bruno Vespa, e anche le cadute fanno di Freccero, direttore di Raidue sovranista e in quota grillina, un personaggio

The Voice - la rivelazione di Carlo Freccero : "Carla Bruni mi ha detto di no" : Il due di picche di Carla Bruni a Carlo Freccero. Già, perché se il direttore di Rai Due voleva fortemente l'ex première dame al posto del rapper Sfera Ebbasta nella giuria di The Voice, questa gli ha detto però di no, rifiutando la proposta. Il motivo? Troppi impegni lavorativi in questo periodo.A raccontarlo è stato lo stesso Freccero all'Agi, chiarendo che adesso passerà a lavorare su un altro profilo. Dopo la bocciatura del suo primo ...

Bruno Vespa replica a Carlo Freccero : "Comando in Rai? Non siamo ridicoli" : Scontro a distanza - e fra titani - quello in scena oggi fra il giornalista Bruno Vespa e il direttore di Rai2 Carlo Freccero, intervenuto nelle scorse ore in Commissione Vigilanza per rispondere alle domande dei parlamentari e commentare alcune delle critiche mossegli da quando si è insediato alla guida della rete. Tra gli argomenti più spinosi, il sonoro insuccesso di ascolti di Povera Patria, l'appuntamento del venerdì con ...

Carlo Freccero : "Mi sono dovuto inchinare - in Rai comanda ancora Bruno Vespa. E so che pagherò le conseguenze" : "È sbagliato il venerdì per Povera Patria, che doveva infatti andare il mercoledì. Ma io ho dovuto inchinarmi al coordinamento dei palinsesti, perché Bruno Vespa non vuole contro-programmazione. Basta, mi sono liberato. E già so che pagherò questa affermazione". Carlo Freccero, riporta l'Adnkronos,

The Voice - l'ultima voce inquietante su Carlo Freccero : chi vuole portare in prima serata su Rai 2 : Nuove ipotesi circa il quarto coach di The Voice 2019. A seguito delle polemiche scoppiate sulla nomina di Sfera Ebbasta, il programma adesso deve cercare un nome buono per sostituire il trapper milanese e completare la squadra dei giudici. Come riporta TvBlog, il direttore di Rai2 Carlo Freccero av

Carlo Freccero ci riprova e Suburra La Serie torna in prima serata al venerdì su Rai2 : Non si capisce bene se Carlo Freccero voglia cavalcare l'onda del rilascio della seconda stagione da parte di Netflix o se siano arrivate forte e chiaro la protesta degli spettatori, fatto sta che Suburra La Serie tornerà nella prima serata di Rai2. Con un comunicato stampa rilasciato qualche ora fa la rete ha rettificato l'errore presente in guida e che dà in prima serata NCIS e le sue repliche, a favore di due nuovi episodi di Suburra La ...

Michele Santoro - Carlo Freccero studia il ritorno in Rai : cosa temono i leghisti : Nella Rai del cambiamento, dove di mutamenti per il momento non se ne vedono, il nome di Michele Santoro produce lo stesso effetto del famoso confetto Falqui del Carosello degli anni '60. Basta la ...

Silvio Berlusconi - la confessione di Carlo Freccero : 'Perché devo tutto a lui' : Ormai Grillo ha lasciato la politica: è ossessionato dal futuro e mette la sua vis comica in funzione di diventare un Piero Angela, un divulgatore di tutto ciò che è nuovo'. Altri speciali ...

La prima stagione di Suburra non va in onda su Rai2 : Carlo Freccero cede alle repliche di NCSI dopo il flop di venerdì : La prima stagione di Suburra non va in onda oggi, 22 febbraio, su Rai2. Alla fine anche Carlo Freccero si è dovuto arrendere alle tarature del pubblico della sua rete e così ha fatto un passo indietro decidendo di far slittare la serie italiana, la prima firmata Netflix, a favore di una serie di repliche di NCIS e i suoi spin off. Finisce così l'avventura della prima stagione di Suburra su Rai2 che non andrà più in onda nel prime time del ...

Carlo Freccero vuota il sacco : 'Fabrizio Salini mi ha implorato di andare a Raidue' : "Salini mi ha implorato di venire a Rai2, ora mi attaccano per i miei programmi e io godo', dichiara a Repubblica Carlo Freccero , parlando della questione The Voice . La trasmissione è stata bloccata ...

Carlo Freccero - i disastri in Rai costano caro : le indiscrezioni sulla Lega : La nuova Rai 2 sovranista di Carlo Freccero non funziona: molti nuovi programmi, altrettanti flop. Senza considerare l'investimento per il programma con i vecchi show di Beppe Grillo, altro rovinoso flop. E così, dopo poche settimane al vertice, il direttore che piace al M5s è finito nel mirino, tan