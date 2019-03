ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2019) Mainelle migliori stagioni europee I fatti dicono che oggi, 17 marzo, dopo 28 giornate di campionato, ilè serenamente secondo in classifica con 60 punti. Dopo il derby di Milano, vinto dall’Inter, ha sette punti sui nerazzurri e nove sul Milan. Tredici sulla Roma che è quinta. A meno di catastrofi inimmaginabili, è nella prossima Champions e molto probabilmente bisserà il secondo posto dello scorso anno. A memoria, soltanto nell’era Maradona – 1987-88 e 1988-89 – ilha centrato dueposti consecutivi.Proprio come nella stagione 88-89, ilè ancora in corsa inLeague (allora Coppa Uefa che venne vinta). Nella gestione De, mai finora ilera stato secondo in classifica e contemporaneamente neidi una coppa europea. Negli anni in cui gli azzurri hanno disputato ottime Champions oLeague, ...

Eurosport_IT : CHE ITALIA, CHE SPETTACOLO: È ARGENTO ???????? Wierer e Hofer secondi dietro la Norvegia nella staffetta singola mista… - Antonio17071963 : RT @napolista: Secondi in Italia e nei quarti in Europa, un record per il Napoli di De Laurentiis Nelle migliori stagioni europee, si è ar… - SSCNapoliNews : Secondi in Italia e nei quarti in Europa, è un record per il Napoli di De Laurentiis -