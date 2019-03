Precipita a 73 anni con l' aliante in decollo e muore | la stessa fine del fratello

Live - non è la D'Urso - Carla Fracci perde l'equilibrio a 82 anni. Panico in diretta - Malgioglio si Precipita : Stava per succedere il peggio ieri sera a Carla Fracci. L'etoile ha preso parte al programma di Canale 5 Live - non è la D'Urso quando improvvisamente è inciampata su uno scalino dello studio rischiando di cadere. Leggi anche: "Non devi parlare se...". Heather Parisi brutalizza Lorella Cuccarini, ge

Cuneo : operaio di 65 anni Precipita per 9 metri dal tetto che sta riparando e muore : L'uomo è stato prontamente soccorso, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. La CGIL: "Non si può morire così,a 65 anni non si può più lavorare in un cantiere edile".Continua a leggere

La motoslitta Precipita nel dirupo Muore a 17 anni - gravissimo il padre : padre e figlio, insieme sulla motoslitta, in una domenica da trascorrere lontano dalla valle, lontano dai centri abitati. Solo loro due, insieme e lontano da tutto e da tutti. Un'escursione in quota, ...

Firenze : ragazza di 23 anni Precipita dal terzo piano di un palazzo e muore. Ipotesi suicidio : La giovane viveva insieme alla madre dopo la recente scomparsa del padre. Si propende per la tesi del suicidio, anche se restano da chiarire le motivazioni.Continua a leggere

Roma - ragazza di 17 anni Precipita dal sesto piano di un palazzo : forse suicidio - s’indaga : A Roma ieri lunedì 11 febbraio, una giovane ragazza di 17 anni di origini australiane è precipitata dalla finestra, al sesto piano di un appartamento sito al centro della città, nel quartiere San Giovanni. L'appartamento interessato è solitamente utilizzato come bed and breakfast per studenti universitari ed è di proprietà dell'amica della giovane vittima, che era presente al momento della tragedia. L'ambulanza è arrivata sul posto prima che ...

Roma - morta la ragazza di 17 anni Precipitata dal sesto piano a San Giovanni : era a casa di un'amica : Una notte di agonia, poi la morte per una ragazza di 17 anni precipitata ieri sera dal sesto piano di un palazzo nel quartiere San Giovanni di Roma. Il dramma si è consumato in via Pomezia,...

Bimba di tre anni Precipita dal quinto piano : la sorella la prende al volo : Un miracolo. E' accaduto ieri pomeriggio in via Ornato, alla periferia di Milano. Una bambina di tre anni è precipitata dal quinto piano di un palazzo, ma è stata presa al volo e salvata dalla sorella ...

