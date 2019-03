Papa:gesti pace contro odio e violenza

Al termine dell'Angelus,Bergoglio ha rivolto un pensiero per le vittime della strage in Nuova Zelanda. "In questi giorni al dolore per le guerre i i conflitti che non cessano di affliggere tutta l'umanità,si è aggiunto quello per le vittime dell'orribile attentatodue moschee a ChristChurch", ha detto il pontefice. "Sono vicino ai nostri fratelli musulmani e a tutta quella comunità e rinnovo l'invito a unirsi con la preghiera e idiper contrastare l'e la", ha aggiunto.(Di domenica 17 marzo 2019)

