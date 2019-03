Napoli-Udinese | Ancelotti | “Vinto con merito ma troppi cali di tensione”

Napoli segna - soffre poi stende l’Udinese : Sia pure con qualche sofferenza difensiva il Napoli ritrova la vittoria al San Paolo. Entrambe le squadre sono condizionate dalle numerose assenze, ma i friulani con una strategia di gara molto ben preparata, nel primo tempo mettono in difficolta' gli azzurri piu' di quanto l'andamento della gara, ben presto favorevole agli uomini di Ancelotti, non avrebbe fatto immaginare. La gara si apre con un brivido. Dopo qualche minuto Ospina si lancia su ...

Mertens scatenato! Un gol e due assist e il Napoli risorge : 4-2 all'Udinese : Cronaca Il primo tempo comincia con un colpo subìto da Ospina sul contatto con Pussetto, che provava ad anticipare il portiere colombiano sul cross di Lasagna. Si scalda Meret, ma il colombiano ...

Serie A : Napoli-Udinese 4-2 - gli azzurri soffrono ma consolidano il 2° posto : All.: Nicola 6 Arbitro : Valeri Marcatori : 17' Younes, N,, 26' Younes, N,, 30' Lasagna, U,, 36' Fofana, U,, 12' st Milik, N,, 25' st Mertens, N, Ammoniti : Zielinski, N,, Sandro, U, LA CRONACA DEL ...

Il Napoli travolge l'Udinese - tanta paura in campo. Mertens ritrova il gol : Napoli-Udinese 4-2 nell'incontro valido per la 28/a giornata di Serie A. Padroni di casa avanti con Younes (17') e Callejon (26'), rimonta dei friulani con Lasagna (30') e Fofana (36'). Nella ripresa azzurri nuovamente in vantaggio con Milik (57'), poi il quarto gol siglato da Mertens (70'). Momenti

Malore per Ospina durante Napoli-Udinese : sviene in campo - portato in ospedale : Grande paura al 41esimo minuto della partita Napoli-Udinese che si è svolta al San Paolo di Napoli nel tardo pomeriggio di questa domenica: il portiere David Ospina si è infatti accasciato a terra senza aver ricevuto alcun colpo e lontano dalla palla. Il giocatore è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale, dove avrebbe ripreso conoscenza e dove si stanno effettuando gli accertamenti per determinare le cause del Malore. David Ospina ...

Highlights Napoli-Udinese 4-2 : VIDEO - gol e sintesi. Decisivi nella ripresa Milik e Mertens : Il Napoli va sul doppio vantaggio, si fa riprendere dall’Udinese, ma nella ripresa porta a casa i tre punti nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di calcio: Younes e Callejon portano avanti la truppa di Ancelotti, ma Lasagna e Fofana la riprendono prima dell’intervallo. nella ripresa decisive le reti di Milik e Mertens. Highlights Napoli-Udinese 4-2 IL VANTAGGIO DI YOUNES #Napoli 1:0 #Udinese | #SerieA | Day 28 | ...

Napoli - paura per Ospina : batte la testa - resta in campo e poi si accascia Foto|Video Udinese schiantata 4-2 : Il portiere azzurro si infortuna in un contrasto con Pussetto, continua a giocare con il capo fasciato, poi si sente male ad azione lontana: ricoverato in ospedale, è cosciente

Sinfonia Napoli - tutto l’attacco in gol contro l’Udinese : poker e sorriso - il più decisivo però resta Ancelotti : Il Napoli supera per 4-2 l’Udinese. In gol tutto l’attacco, compresi Younes (prima rete) e Mertens che interrompe 3 mesi di digiuno. Ancelotti decisivo nel cambio di mood nel secondo tempo Dopo la batosta (indolore) subita in Europa League contro il Salisburgo, il Napoli torna a vincere entro i confini nazionali, per un successo che mancava da 2 partite. Sono quattro le reti rifilate all’Udinese, 52 in campionato per quello che è terzo ...