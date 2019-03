Ing Direct | quali rischi per i clienti dopo le decisioni della Banca d’Italia

webzetanotes

(Di domenica 17 marzo 2019)Questo blog non intende entrare nel dettagliodecisione assunta dallad’Italia ma riportare quanto di interessante dalle pagine economiche scritte oggi incomincia ad emergere. Esempio: ecco quanto scrive Businessonline (vedi fonte)fonte: Businessonline“Molti lettori ci stanno facendo questa domanda, se Ingcomeè sicura. In questo caso, meglio, per dare una risposta oggettiva prendere i freddi numeri che indicano come Ingè unasolida e sicura e non c’èo di dafault o problemi sui conti correnti. Il rating di lungo periodo è tra A ed A+, certamene elevato e sicuro. Ma non basta. il Fatturato è di circa 17000 milioni di euro all’anno con un utile netto di circa 3500 milioni di euro”.

grazia111gallo : Allora ing Direct restituisci i soldi - grazia111gallo : Per be in Italia per avere quello che ti spetta bisogna minacciare? E me lo dici ing Direct - grazia111gallo : Ing direct passa immediatamente i soldi dulle nuove carte non puoi tenerti i soldi questo significa rubare allora gli hai rubati si o no? -